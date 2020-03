Paciente cero: Me han dado la espalda en mi propio país

La paciente cero con el coronavirus (Covid-19), aislada en la ciudad de Santa Cruz, relató el maltrato que recibió de sus compatriotas a raíz del contagio, luego de que llegara al país para pasar las vacaciones con su familia. Aseguró que el momento que partió de Italia hacia Bolivia no sabía que era portadora del virus y que ahora se siente muy bien.

La mujer de 60 años que llegó de Europa a Santa Cruz el pasado sábado, aseguró que su salud está estable a pesar de los malos momentos que tuvo que atravesar, debido a que personas particulares y los mismos médicos de cinco hospitales se negaron a darle atención.

“Yo estoy bien, con la bendición de Dios. Estoy esperando solamente que me den el alta, pero estoy mucho mejor y lista para ir a casa (…) Vine a pasar unas vacaciones, pero me han dado la espalda en mi propio país”, lamentó la mujer. “¿Dónde están los médicos que juran para salvar vidas?”, cuestionó en la entrevista realizada por Gonzalo Espinoza y reproducida anoche en el programa Que No Me Pierda, de la Red Uno.

Desmintió la versión que circuló en redes sociales sobre que ella conocía de su contagio y retornó al país con el fin de morir en su tierra. “Hace tres meses que había comprado mis pasajes, para pasar aquí mis vacaciones”, reveló.

Sobre los médicos que sí la atendieron y aún le hacen el seguimiento, los llamó “doctores de oro” y expresó que les agradece por su trabajo. Por el contrario, y en cuanto a aquellos que se negaron a brindarle el servicio, dijo que la abandonaron: “Ojalá que nunca les suceda algo así, para que no tengan que sufrir los mismos desprecios. Gracias a Dios estoy bien, muy bien”, reiteró.

En cuanto a la gente que emitió comentarios ofensivos en su contra les deseó “que les vaya bien, que todo les salga bien, que no vayan a sufrir lo que me han hecho sufrir a mí”.

Dijo que las autoridades no se pusieron en contacto con ella. Pidió a su familia que no sufra y que no se preocupen porque está bien. El alta médica está en evaluación por parte de las autoridades departamentales.

Fuente: paginasiete.bo