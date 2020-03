Paciente de Covid-19 que ocultó sus síntomas puso en riesgo a dos hospitales en La Paz

El director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), Alejandro Reyes, informó que uno de los pacientes con coronavirus en La Paz que ocultó sus síntomas y la red de contactos que mantuvo, puso en riesgo al personal de dos hospitales de la sede de Gobierno.

“El paciente no cumplió contando toda la epidemiología y contactos que tuvo, pero después sí confesó todo lo que tenía. Al no haber comunicado ha puesto en riesgo no solo al personal del hospital, también al entorno familiar”, señaló Reyes.

A propósito del estado de los hospitales de la seguridad social, la autoridad aseguró que hubo “mucha capacitación” desde el pasado mes de enero y que los trabajadores de salud están preparados para atender a los pacientes que lleguen con el Covid-19.

Sin embargo, reconoció que una de las debilidades del sistema de seguro es la falta de presupuesto. “Es una dificultad, muchas de las Cajas no tienen la disponibilidad económica para actuar, pero estamos en tratativas con el Ministerio y sensibilizar a la parte gubernamental para tener equipamiento”, dijo.

Unitel

