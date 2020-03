Pasa en las películas, pasó en la FELCC

El testimonio de un oficial de policía y numerosas pruebas contrastadas con la declaración, han confirmado que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) conocía con varios días de anticipación lo que ocurriría el 13 de julio de 2017, el día en que asaltaron la joyería Eurochronos, donde falleció la administradora del negocio, Carla Lorena Tórrez. Un día antes hubo una reunión en la que se dieron a conocer los detalles del atraco y se coordinó un plan de seguimiento del operativo criminal. No se ha dicho cómo se obtuvo la información, pero a su favor, los que planearon las cosas, pueden afirmar que se trató de una operación encubierta que lamentablemente falló. En Bolivia no está reglamentado este tipo de acción policial, que requiere de un respaldo legal muy riguroso. En nuestro país, desafortunadamente sabemos que existe una línea muy delgada que separa a policías de criminales y que frecuentemente es cruzada de un bando a otro. Esta tesis se refuerza no sólo por las evidencias recogidas, sino porque en medio de todo aparece la figura del ex director de la FELCC, Gonzalo Medina, un adulado de “proceso de cambio”, vinculado al crimen organizado.

Fuente: eldia.com.bo