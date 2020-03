Pedraza dice que sí aporta votos a Mesa, que CC no ataca a Juntos y que critica hechos reales

El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadano (CC), Gustavo Pedraza, aseguró que su candidatura, de acuerdo a datos en Santa Cruz, sí le aporta votos a su acompañante de fórmula Carlos Mesa. Además, aseguró que el frente al que representa ganará más espacio en Santa Cruz.

Pedraza se mostró optimista en el favoritismo del voto en Santa Cruz y dijo que, aunque ahora solo tienen alrededor del 12% de intención de votos, alcanzarán entre el 23 y el 25%, similar al de las anteriores elecciones, pese a la que realidad actual es distinta.

Pedraza también se refirió a la relación que tienen con la agrupación Juntos, pues en los últimos días hubo cruces de críticas entre ambos frentes. Aseguró que no están haciendo guerra sucia porque no se están inventando cosas si no que están haciendo observaciones sobre hechos reales. “El Gobierno actual, en vez de desmantelar el aparato corrupto establecido en el Estado por el MAS, se ha fijado a él. Las denuncias casi a diario es una prueba irrefutable”, insistió.

“Las principales debilidades del Gobierno del MAS siguen presentes. No está debilitado el autoritarismo”, insistió.

Aclaró que, cuando CC utiliza esta palabra (autoritarismo) se refiere a las conductas que asumió Jeanine Áñez en los últimos meses, como decir que no candidatearía ni utilizaría bienes del Estado. “Defraudación en términos de percepción ciudadana. Dijo una cosa e hizo otra. Es fraude entendido también como estafa”, remarcó.

Confían en el TSE actual

Más adelante indicó que CC sí confía en los miembros del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que no cree que exista posibilidad de fraude en las próximas elecciones.

Fuente: https://eldeber.com.bo