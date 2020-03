Policía rescata a un hombre que en plena calle que era torturado por otros tres

Ariel Melgar Cabrera

La noche de este jueves, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) rescataron a un hombre que estaba siendo torturado por tres sujetos armados, en el interior de un vehículo estacionado. El incidente se registró por inmediaciones del mercado El Trompillo.

Fueron gritos de auxilio los que alertaron a los vecinos de la calle Zoilo Flores, que salieron de sus viviendas y encontraron al conductor de un vehículo que apuntaba con un arma de fuego a su copiloto, mientras otros dos sujetos lo golpeaban desde el asiento trasero.

“Cuando vi que un hombre estaba siendo torturado pedí gritando que alguien llame a la Policía y en eso el chofer del vehículo me apuntó con su arma de fuego y me amenazó, por lo que entre a mi casa y me encerré con mis hijos”, relató aún asustada una vecina de la zona.

Otros testigos, que presenciaron el hecho se encargaron de alertar a la Policía y en menos de 15 minutos efectivos de la Felcc llegaron al lugar y rescataron a la víctima. Además, capturaron a dos de los tres sujetos denunciados.

El director departamental de la Felcc, Jose María Velasco, confirmó el secuestro de un arma de fuego, a los dos arrestados, quienes fueron conducidos a celdas policiales.

“Actuamos de manera inmediata tras conocer la denuncia y logramos capturar a dos sospechosos. La supuesta víctima será llevada a declarar y esclarecer el caso”, explicó Velasco.

Por su parte, los vecinos de la zona contaron que el sujeto que portaba el arma de fuego, había llegado hace un par de semanas había llegado a vivir en un inmueble en alquiler, de la calle donde se registró el hecho.

Fuente: https://eldeber.com.bo