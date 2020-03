Principales diarios de Bolivia publicarán una misma portada en la lucha contra el coronavirus

Los periódicos que son parte de la ANP publicarán una portada con un mensaje único para llegar a la conciencia de la población, a fin de que se cumplan las medidas en la lucha contra el coronavirus.



Los principales diarios del país, miembros de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), publicarán una portada común con un mensaje para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la unidad y el quedarse en casa en el periodo de emergencia nacional que vive Bolivia para evitar la propagación del coronavirus. Así lo confirmó la directora del diario Los Tiempos, Luz Marina Canelas, en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Es una unión maravillosa (la de diarios de otros países), de hecho la estamos tomando, vamos a dar una sorpresa los diarios que formamos parte de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), este tipo de portadas también publicaron en Uruguay, Panamá, Argentina y España, es loable porque son cuatro páginas prácticamente que se utilizan para este mensaje y en esta época en que la publicidad ha bajado tremendamente y los tirajes también, es un esfuerzo muy grande que se está haciendo, pero vale la pena para llegar a la gente con estos mensajes: el hacer caso y el unirse para combatir el virus.

El pasado domingo, los principales periódicos de España con el mensaje único #Este virus lo paramos unidos y ayer los diarios de Argentina hicieron lo propio, difundieron el mensaje: Al virus los frenamos entre todos. #SomosResponsables.

«No habrá decreto ni medida alguna del Gobierno (efectiva), si la población no está concienciada. Si no nos unimos y no hacemos caso, no servirá de nada esta medida», reflexionó.

Según Canelas, ya existe una fecha específica para la publicación de la portada en los principales diarios bolivianos, aunque prefirió no adelantarla. «Se está preparando un mensaje que llegue a todos», recalcó.

Finalmente, pidió a las autoridades de Gobierno y a empresas privadas que ayuden a los medios de comunicación a proveerse de mascarillas y otra indumentaria especial, incluso trajes, para hacer la cobertura a fin de evitar contagios. «No estamos preparados. Ningún medio tiene mascarillas especiales ni trajes de seguridad. Muchos periodistas están expuestos. No hay dónde comprar esos trajes especiales, estuve preguntando por las telas, pero es complicado. Ojalá que el Gobierno o algunas empresas privadas ayuden en este tema a los medios», enfatizó.

Asimismo, recomendó a la población no impedir la circulación de los servicios de emergencia ni la labor de la prensa en un momento de emergencia nacional que vive el país.

Fuente: Frecuencia Urbana