Puña, el chapaco más alteño: Busco cerrar mi carrera en Always

Paola Calle / La Paz

Se siente identificado con El Alto y su gente. El cariño de los hinchas y de la dirigencia de Always Ready lo llevan a concluir que le gustaría terminar su carrera en el club millonario. Eduardo Puña es el tarijeño más alteño. “Uno se quiere quedar donde es feliz y donde lo tratan bien”, dice.

Tuvo una infancia dura, no creció junto a sus padres, pero recibió el apoyo de su tío Mario Aguirre, que lo crió desde sus siete meses junto a su abuelita, Sebastiana Lara (+).

El jugador de 34 años pasó por Unión Central, Aurora, Ciclón, Guabirá, Petrolero de Yacuiba, Real Potosí y actualmente defiende los colores de Always Ready. Es seguidor de Dani Alves y de Marcelo.

¿Cómo decidió ser futbolista?

La verdad que yo soy de una familia muy humilde, anteriormente vivía con mi tío en el estadio, actualmente es el sereno del estadio IV Centenario. Tengo mis tías que venden sandwich cuando hay partidos de la asociación tarijeña y más que todo cuando uno vive en un lugar donde le gustan las cosas. Yo siempre despertaba y veía cuando había fútbol, ahí más chico, partidos de la asociación, de la Liga, cuando jugaba Unión Central, entonces ahí me empezó a inculcar mi tío que más que todo era el que me hablaba, me enseñó valores y gracias a Dios pude lograr algunos objetivos que me he trazado.

¿Quiénes lo ayudaron para que sea futbolista?

Pasé una infancia muy dura, mis papás me dejaron desde los siete meses. Mi mamá se fue a la Argentina y mi papá partió hacia Santa Cruz. Quedé con mi tío y mi abuela, quien falleció y quedé a cargo de mi tío. Él es sereno del estadio y gracias a sus palabras, los valores y los buenos consejos de la vida logré encaminarme. Los amigos igual fueron fundamentales en el barrio, me inculcaron por el camino del bien, estoy muy agradecido a Dios, de la mano de él, gracias a él no me desvíe, porque cuando uno crece así toma algunos caminos malos y gracias a Dios sigo el camino del bien.

¿Bajo qué principios se maneja en la vida?

Más que todo disciplina, creo que con disciplina y de la mano de Dios todo es posible, esta es nuestra fuente de trabajo, siempre tenemos que manejarnos íntegros, todos los compañeros siempre entrenando al 100% para aportar al club, porque nos debemos a Always Ready. A mí me han abierto las puertas y estoy muy agradecido con el presidente don Fernando Costa, con Andrés Costa, que me han tratado súper bien. Estoy muy contento y feliz, Dios mediante ojalá pueda quedarme muchos años con la gente de El Alto, sencilla, humilde, más que todo. Pone feliz cuando uno entra a la cancha y sale, me pongo feliz, me pongo contento y estoy muy agradecido a Dios y a la gente de El Alto.

¿Imaginó alguna vez que la gente exclame su nombre?

No, la verdad es que nunca imaginaba esto, pero eso es obra del Señor. Cuando uno se apega a Dios creo que todo es factible, todo es fácil, porque como se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muy agradecido al igual con la gente de El Alto que cuando salgo me piden una fotografía, me hablan… estoy súper contento.

¿Usted se identifica con la gente de El Alto, se considera un alteño más?

Sí, yo veo mucha gente humilde, trabajadora, igual yo me identifico porque vengo de una familia sencilla, humilde y trabajadora. Por eso estoy feliz y contento, agradecido porque siempre me está apoyando a mí, a todo el grupo, a los profesores y a todos.

¿En qué ciudad le hubiese gustado vivir?

Yo creo que uno se quiere quedar donde es feliz y donde lo tratan bien, estoy contento, feliz en la ciudad de El Alto. Me han tratado bien, como un alteño más, como mi familia y estoy súper contento.



¿Cómo llegó a Always Ready?

Mediante el profesor Julio Baldivieso, que me dio la oportunidad de estar en Always Ready, y por los dirigentes. Cuando estaba en Real Potosí, Andrés Costa me había llamado igual, yo le dije que sí y ahí tuvimos conversaciones y ahora estoy súper feliz, la familia Costa me ha tratado muy bien. Me ha tratado como en casa.



¿Por qué eligió ser defensor?

(Sonríe) Anteriormente cuando jugaba en Petrolero lo hacía de volante por derecha y se me hacia fácil y ya jugaba de carrilero, pero uno siempre trata, donde lo pongan, de hacerlo de gran manera para aportar con su granito de arena en cada partido.



¿Se animaría a jugar en otra posición?

Hoy en día creo que el jugador se tiene que acostumbrar a jugar en todas las posiciones que decida el técnico, tiene que ser polifuncional, uno siempre está predispuesto a jugar donde le toque y hacerlo de la mejor manera.

¿Cuál fue el peor momento que pasó?

Creo que no criarse con un padre y una madre, sentir el cariño de los padres de muy chico, conocer más a fondo al papá, a la mamá, que te lleven por el camino correcto, pero estoy contento. Dios sabe por qué hace las cosas, soy muy apegado al Señor y le doy gracias por un día más de vida, por un día más de entrenamiento, por un pan que como, y ahora aprovechando la oportunidad que me da Always Ready, tal vez no estoy jugando, pero siempre me estoy dando íntegro para ser tomado en cuenta.

¿Qué objetivos ha conseguido y qué cree que le falta conseguir?

Yo creo que tenemos un buen cuerpo técnico, excelente, una dirigencia que es excelente, unos jugadores excelentes. Creo que estamos yendo por buen camino. Mi objetivo es salir campeón con este club y regalarle un título a esta gente humilde y trabajadora de El Alto.

¿Estudió algo más?

No, porque como le digo venimos de una familia que no es de muchos recursos, es trabajadora. En ese momento no me dio la economía para estudiar algo más, sí salí del colegio y el fútbol es mi profesión, estoy contento y Dios mediante poder salir campeón.



¿Cómo aprovechar el tiempo con la familia?

En las vacaciones trato de disfrutar con la familia, estar el mayor tiempo con ellos, tratando de ayudarlos porque no somos de tener, ayudando a mi tío, a mis demás tíos con los que hablamos y escuchando la palabra de Dios.



¿Qué les dice a los chicos de El Alto que lo siguen?

Yo creo que soñar, soñar no cuesta nada, con disciplina de la mano del Señor uno siempre tiene que soñar en grande para poder conseguir cosas grandes de la mano del Señor y con disciplina todo es posible.

¿Es exigente consigo mismo?

No (sonríe) yo creo que me entreno como si fuera el día del partido, disfruto el día como si fuera el último, entonces el día de mañana no sé qué pueda pasar, siempre enfocados y de la mano de Dios siempre disfrutando.



¿Le gustaría cerrar su carrera en Always Ready?

Sí, eso he pensado, eso lo tengo en mente (sonríe) siempre y cuando los dirigentes así lo quieran, porque yo estoy muy feliz, muy contento, me siento feliz porque la gente es muy cariñosa, me alienta, uno no se quisiera ir nunca de donde lo quieren mucho, yo quisiera acabar mi carrera aquí y ojalá pueda hacerlo.



¿Por qué está tan identificado con Always?

Yo creo porque me ha abierto las puertas y por sus dirigentes, por don Fernando, don Andrés y por su gente que me trata bien, por eso y porque siento que Dios tiene un propósito para mí.



¿Se puede soñar con la Libertadores?

Sí, soñar no cuesta nada, hay que soñar en grande para conseguir cosas grandes, con disciplina y trabajo todo es posible.

¿Hincha de qué equipo es?

Ahora de Always Ready, por cómo me ha tratado la gente de El Alto.

¿Algún técnico que lo haya marcado?

He tenido varios directores técnicos que me han marcado. Si hablaría de uno quedaría mal con los otros, con los técnicos que he tenido me han enseñado buenas cosas, me han hablado de la vida, de disfrutar del fútbol día a día porque esto es corto y algún día se acaba.

¿Qué es el fútbol para usted?

Primero es Dios, mi familia y el fútbol, que es una pasión grande del día a día, es hacer algo que me gusta, es algo inexplicable.



¿Cómo ve a los jóvenes de ahora y qué les diría?

Yo creo que la juventud está desviada, en drogas, bebidas alcohólicas, yo creo que deberían escoger bien a los amigos, hay amigos del bien y del mal, hay que tomar a los buenos que te dan consejos sabios y más que todo tengan la presencia de Dios, con él nada les puede faltar, que no falte la oración.

