Putin declara la próxima semana como no laboral sin pérdida del salario para evitar la propagación del coronavirus

No obstante, todas las estructuras de soporte vital, incluidos el transporte, el Gobierno, las instituciones médicas, continuarán funcionando a pesar de esta medida.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado que la próxima semana no será laboral en su país para minimizar la propagación del nuevo coronavirus, pero ha precisado que los trabajadores deberán mantener íntegros sus salarios.

«Ahora es crucial prevenir la amenaza de la rápida propagación de la enfermedad, así que anuncio que la próxima semana no será laboral con la conservación del salario, es decir, los días libres durarán desde el sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril», anunció el mandatario ruso este miércoles.

No obstante, todas las estructuras de soporte vital, incluidos el transporte, el Gobierno, las instituciones médicas, continuarán funcionando a pesar de esta medida.

«Estas vacaciones largas se establecen, precisamente, para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad«, explicó el presidente de Rusia.

«Hago un llamamiento a todos los ciudadanos del país […] por favor, no piensen: ‘Esto no me afectará’. Puede afectarnos a todos«, reiteró.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Durante un discurso televisado, Putin declaró que resulta «objetivamente imposible» bloquear la llegada del coronavirus al territorio ruso debido a que «cerca de nuestras fronteras se encuentran Estados ya gravemente afectados» por la pandemia de covid-19.

Medidas económicas

Además, el presidente ha anunciado una lista de medidas económicas para aliviar el impacto en la economía nacional y la vida de los ciudadanos:

aumentar el pago a los ciudadanos en situación de desempleo de 8.000 a 12.000 rublos (de unos 100 dólares a 150)

a los ciudadanos en situación de desempleo de 8.000 a 12.000 rublos (de unos 100 dólares a 150) apoyar a las familias con niños con pagos de 5.000 rublos (unos 65 dólares) durante los próximos 3 meses por cada niño menor de 3 años

con pagos de 5.000 rublos (unos 65 dólares) durante los próximos 3 meses por cada niño menor de 3 años todas las prestaciones y apoyos sociales durante los próximos 6 meses se renovarán automáticamente sin necesidad de acudir a las dependencias de las autoridades

durante los próximos 6 meses sin necesidad de acudir a las dependencias de las autoridades se anuncian moratorias para los préstamos de consumo e hipotecarios y sin penalizaciones para los ciudadanos, cuyos ingresos se reduzcan en más del 30%

y sin penalizaciones para los ciudadanos, cuyos ingresos se reduzcan en más del 30% el pago a los ciudadanos que están de baja por la enfermedad se fijan en la suma del salario mínimo hasta el final de este año

se fijan en la suma del salario mínimo hasta el final de este año los pagos a los veteranos por el 75º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria se efectuarán antes de los días festivos de mayo

Coronavirus en Rusia

Durante las últimas 24 horas, en Rusia se han registrado163 nuevos casos de infección con coronavirus. De esta manera, la cifra total de contagios se ha elevado a 658.

En 55 regiones del país se han detectado casos positivos. Al mismo tiempo, el número de pacientes que se han recuperado ha ascendido a 29, mientras que 112.000 personas aún están en aislamiento, bajo observación médica.