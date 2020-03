¿Quién es el nuevo director Departamental de Educación de Santa Cruz y qué medidas implementará?

1. El profesional.

Gilberto Molina, portachueleño con 31 años de ejercicio en educación en Yapacaní. Molina obtuvo por concurso de méritos el primer lugar para convertirse en el sucesor de Salomón Morales en la Dirección Departamental de Educación (DDE). Salió profesor de la Normal Rafael Chávez Ortiz (Portachuelo) y se fue a trabajar a Yapacaní, donde estuvo 31 años. Fue asesor pedagógico, director de unidades educativas y director distrital en tres gestiones.

2. La tarea más apremiante que se ha propuesto realizar.

Hoy es su primer día de trabajo y luego de ponerse al tanto sobre cómo está recibiendo la institución más importante de la Educación en Santa Cruz, piensa ejecutar el proyecto que presentó para la resolución de conflictos que se dan por falta de diálogo con los diferentes sectores. Prometió que va a “abrir las puertas a todas las instituciones, la DDE no puede ser una isla que solo se dedique a recibir instrucciones del Ministerio de Educación. Es lógico que vamos a obedecer y desarrollar su política, pero me he propuesto trabajar con la Gobernación y los gobiernos municipales, los maestros y sus federaciones, así como las organizaciones sociales”, apuntó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

3. Sigue a la espera de los ítems.

Molina reconoce que en Santa Cruz hay gran migración desde el occidente, así como también de las provincias cruceñas. La DDE ha requerido 1.462 ítems al Ministerio de Educación y el nuevo Director Departamental espera que la distribución se materialice este mes de marzo. “Esperamos que esta gestión nos atienda con la mayoría de los ítems solicitados”, dijo.

4. Lugares con mayor demanda de ítems.

Las unidades educativas que requieren con urgencia, dada la gran cantidad de alumnos por aula, están en Ciudad Satélite, Warnes, Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo. “Ahí hay mucho alumnado que hay que atender, no solamente con ítem docente, también los de tipo administrativos y de servicio (secretarias y porteros)”, según Molina.

5. El cambio en el sistema de evaluación.

Ha habido un cambio en la evaluación de los estudiantes, desapareció la figura de la autoevaluación que hacía el alumno de sí mismo. Esta la hacía en base a diez puntos, ahora la evaluación la hacen solamente los maestros.

Fuente: https://eldeber.com.bo