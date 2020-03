Raldes dio espaldarazo a ‘Vitamina’ Sánchez

Directo y concreto. Así fue el presidente de Oriente Petrolero, Ronald Raldes, al asegurar que le da su respaldo al director técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, a pesar de que el equipo se encuentra en el decimosegundo lugar de la tabla. Su última derrota fue el domingo frente a The Strongest (0-3), en el estadio Tahuichi Aguilera.

Raldes aseguró después de la goleada frente al Tigre que no piensa mover del banquillo a ‘Vitamina’. “Por ahora, no”, enfatizó el titular refinero. Además, agregó que no cometerá el mismo error de cortar procesos o lo planificado. “Tendríamos que empezar de cero y eso no beneficia a nadie”, remarcó.

El máximo dirigente de la institución verdolaga aseguró que, si se tiene que hacer alguna modificación en la dirección técnica, la hará cuando concluya el campeonato. “Vamos a ir (hacia adelante), apostando salir de este mal momento, si hay que hacer ajustes los haremos en mayo cuando termine el torneo”, afirmó Raldes.

Sobre el equipo dijo: “Veo que hay mucha entrega, mucha dinámica, pero a veces cometemos errores por la ansiedad”.

La molestia de los socios e hinchas por la mala campaña es palpable y Raldes dijo que respeta sus puntos de vistas. “Ningún orientista quiere estar en esta situación”, reconoció.

Oriente ocupa el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 13 puntos. Sumó cuatro victorias, un empate y siete derrotas.

