Reacciones sobre decisión de «dejar sin efecto» la designación del Ministro de Defensa

Página Siete Digital / La Paz

La decisión de la presidenta Jeanine Añez de dejar sin efecto la designación de Luis Fernando López al cargo de ministro de Defensa luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo censurara por no presentarse tres veces a las interpelaciones a las que fue llamado, dejó varias reacciones desde contrarias como a favor de la decisión.

El diputado Amilcar Barral señaló en sus redes sociales que se está dando gusto a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo, “no estoy de acuerdo con la destitución del Ministro de Defensa, estamos dando gusto al MAS, se vienen cuatro interpelaciones, ¿será que también esos Ministros serán destituidos a pedido del MAS?”.

Además el diputado agregó, “ellos (MAS) nunca respetaron la interpelaciones, ni censuras…Y nosotros matándonos en el Congreso, para que en el Ejecutivo se los hagan fácil”.

Mientras que el analista político Carlos Valverde dijo que fue una decisión correcta la de la Presidenta.

“Lo supieron sostenerlo es buen ministro sin duda, les salió mal la pulseta y la correlación de fuerzas no le da para estar dos meses y medio más peleando con un parlamento que es tremendamente mayoritario, creo que es inteligente lo de la señora Presidenta más allá del eufemismo de decir ´dejó sin efecto, lo está destituyendo´”, dijo Valverde.

Respecto al porqué de la decisión el periodista cruceño también dijo, “por supuesto que es político, como llegó el senador Yerko Núñez o la presidenta no fue por un concurso de baile o por méritos, llegaron haciendo política y ellos la pelaron si iban a explicar esto o decir que todavía no comenzaron las investigaciones, no fallar tres veces a las interpelaciones”.

