Riascos permanece en cuarentena en un hotel de La Paz

Marco Mejía / La Paz

Incómodo y ansioso por comenzar su etapa de adaptación a la altura, así se encuentra el nuevo refuerzo de Always Ready, Duvier Riascos, quien llego la pasada semana y cumple una cuarentena de 14 días en su hotel, protocolo que deben tener todas las personas que vienen del exterior del país.

“Me hicieron revisiones en el aeropuerto y pase sin ningún problema. Por instrucciones del gobierno me dijeron que debo entrar en una cuarentena por previsión y hasta el momento me ha ido bien, si me siento incomodo con la situación ya que desde que llegue no tengo ningún movimiento y lo que uno quiere es entrenar”

Cuando llegó al aeropuerto de El Alto, los dirigentes le indicaron que los millonarios actuán de local en esa ciudad. El atacante sostuvo “está muy arriba y es algo que lo debemos aprovechar para sacar una ventaja que no la tienen otros equipos”.

También se refirió a que no tendrá problemas en jugar en el césped sintético del estadio de Villa Ingenio ya que en 2012 militó en los Xolos de Tijuana, cuyo piso de la cancha es similar al que utiliza Always en la urbe alteña. “En Tijuana jugué un año y medio y salimos campeones jugando en sintético”, precisó.

A Riascos se le consultó el motivo por el que no quiso llegar a Cochabamba para enrolarse a Wilstermann para la Copa Libertadores, el delantero explicó que en ningún momento entabló negociaciones con algún dirigente del elenco aviador y que por una tercera persona se entero que no había cupo para un extranjero más.

“Sólo me querían para la Copa Libertadores y no para el torneo local, una tercera persona me hizo dar cuenta de ese tema y habría sido contraproducente ya que el club debe tener más jugadores que se iban a sentir incómodos porque yo debía jugar si o si en la Copa. En ningún momento deje colgado a nadie”, aclaró.