Santa Cruz no presentó nuevos casos de coronavirus, pero aumentaron los sospechosos

Si bien hoy no se presentaron nuevos casos de Covid-19, existen más de 80 casos sospechosos lo que según Urenda podría culminar en varios casos positivos para mañana.

El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda indicó que hoy no se presentaron más casos confirmados de coronavirus sin embargo subieron a más de 80 casos sospechosos, «estamos en una tensa calma, un silencio epidemiológico que para nosotros es peligroso, preocupante, porque no sigue la pauta pero mañana puede desencadenarse en una serie de positivos que no duden que nos van a llegar».

Además informó que los hospitales continúan saturados con 49.000 casos de dengue y más de 700 casos de influenza con dos fallecidos.

Video: Gobernación de Santa Cruz

