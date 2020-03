Sirmes denuncia que paciente positivo de Covid-19 en Copacabana fue atendido sin bioseguridad

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero denunció que los médicos que atendieron a un paciente con coronavirus en Copacabana no contaban con bioseguridad.

“En el hospital de Copacabana, donde el paciente positivo de coronavirus fue atendido sin bioseguridad, sin bata, sin lentes, sin barbijo, sin nada. hay riesgo que varios colegas estén contagiados”, expresó Romero en contacto con los periodistas.

Además, indicó que el paciente se movilizó por la localidad dando misas y en actividades pública.

Reclamó que varias localidades y hospitales no cuentan con equipos e insumos que el personal de salud precisa para atender los casos de Covid-19.

“Me llaman de las provincias, de Copacabana y pueblos adyacentes y dicen: Doctor, no me llegó nada. No tienen nada, no tenemos nada para protegernos. Si el equipo de salud se enferma porque no nos den barbijos y lentes, ¿qué ocurrirá? El equipo dejará el hospital, ¿quién atenderá a la población en la cuarentena? No sólo eso, contagiaremos a los otros, en la casa donde vivimos. Por amor de Dios, no nos pueden dejar así, ya no sabemos qué más hacer”, expresó.

Hasta la noche de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó 39 casos positivos de coronavirus.

