19/03/2020 | Sucre / CORREO DEL SUR



Sucrense tiene covid-19 en España y está aislado



Un sucrense dio positivo para coronavirus en Madrid (España). Desde su aislamiento en su departamento, narró a CORREO DEL SUR que la única forma de evitar el contagio es cumplir la cuarentena establecida en los países donde el virus está activo.

La realidad entre Bolivia y España es diferente: en el país, a la fecha, los casos positivos confirmados por el Ministerio de Salud llegan a 12, mientras en la península ibérica suman 13.716.

El sucrense, que mantiene en reserva su identidad, relató que hace dos días tenía dolor de cabeza, irritación en la nariz, síntomas de una alergia que padece por el clima en primavera en Madrid, pero ayer tuvo fiebre repentina, dolor muscular y le comenzó a faltar el aire, síntomas clínicos del coronavirus.

Salió de su departamento y se dirigió al centro de salud donde su pareja trabaja para hacerse el examen de covid-19, que salió positivo en cuestión de horas.

El personal de salud le colocó guantes y barbijo, le solicitó que retorne a su domicilio y se aísle por 15 días. Luego de ese tiempo deberá volver para hacerse otro examen de laboratorio.

“En principio, cuando no había muchos positivos (de covid-19) en España, si tú tenías síntomas propios del coronavirus venían sanitarios a tu domicilio bien protegidos y te aislaban o si tenías síntomas graves te llevaban al hospital en una ambulancia. Obviamente, eso ha cambiado, eso ya no se hace porque hay muchísimos casos todos los días, a cada hora y ya no dan abasto, por lo cual sólo atienden a casos graves. En el caso mío, lo que refieren es que te aísles en tu domicilio porque los hospitales están colapsados y mira que aquí los hospitales son grandes y bien equipados, pero no hay abasto”, contó a este diario mediante llamada telefónica.

Desde su lugar de aislamiento, el chuquisaqueño explicó que la forma más segura de evitar el contagio es mantener la cuarentena. Hasta hace diez días, en España, la gente aún podía hacer actividades normales hasta que se agravó con casos positivos de covid-19 y se aplicó el aislamiento sanitario, que no fue acatado por muchas personas y los casos de infección se dispararon.

“La mejor solución para que esto (contagio) no se agrave y sobre todo, en Bolivia, donde hay precariedad en algunos lugares, es que la gente no sal-ga a la calle. Ya sé que es precipitado decirlo, (pero) nosotros lo hemos vivido así y mucha gente no lo ha aceptado y ahora mismo nos estamos arrepintiendo de no haber aceptado la norma de no salir a la calle”, acotó a CORREO DEL SUR.

El coterráneo ahora vive una situación sui géneris: tiene que cuidarse solo, sin médicos que le visiten, cumpliendo las normas de sanidad que le entregaron en un documento junto a un kit de desinfección y con la prohibición de salir a la calle, caso contrario podría ser acusado de atentar contra la salud pública. Su salud se encuentra estable.

La entrevista completa de esta experiencia podrá escuchar la mañana de hoy, por la 90.1 FM.

Por otro lado, ayer también se confirmó que en Italia cuatro bolivianos están infectados con coronavirus y uno está en terapia intensiva.