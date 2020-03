Tarija: Bolivianos que llegaron de Argentina denuncian malas condiciones en el centro de cuarentena

Bolivianos que retornaron al territorio a causa del Coronavirus en los países donde residían denunciaron hoy que el centro de cuarentena en cercanías de Bermejo, Tarija no se encuentra en condiciones favorables para su permanencia, uno de los connacionales en contacto con Radio Fides aseguró que el sitio donde se halla no tiene servicios básicos y no se les proporciona alimentación adecuada.

“Las condiciones son lamentables, solo hay dos policías cuidándonos”, manifestó un transportista que quedó varado y tuvo que alojarse en el sitio de cuarentena.

El lugar se halla a 5 kilómetros de Bermejo y según el reclamo de los confinados no existen condiciones mínimas. Las autoridades departamentales aseguraron que hoy se elevarán los pedidos para solucionar las demandas de las personas que se vieron obligadas a guardar cuarentena.

