TGC plantea rescisión del contrato de la doble vía Santa Cruz-Warnes

El Consorcio Técnica General de Construcciones Bolivia (TGC), contratista de la doble vía Santa Cruz-Warnes (lado este), mediante oficio notariado, notificó a la entidad contratante Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) la resolución de contrato de la obra por incumplimiento de pago de certificados de avance aprobados por el supervisor correspondiente a septiembre de Bs 7,438.398.04 (deducido el anticipo) y octubre por Bs 3,780.407.16 (deducido el anticipo) de la gestión 2019.

En la correspondencia dirigida a la presidencia de la ABC, la contratista señala que debido a los montos adeudados afronta una situación de total inseguridad económica y técnica para continuar ejecutando la obra. La firma TGC en tres ocasiones consecutivas, en el lapso de cuatro meses, notificó a la entidad estatal contratante la intención de resolución de contrato denotando el incumplimiento de pago de planillas de avance de obra.

Hace notar que el avance físico acumulado supera el 79% hasta enero de 2020, mientras que el financiero ronda un 81% hasta el certificado de agosto pagado el 26 de febrero, lo que implica que la entidad contratante debiera tener disponible para pagos por avance de obra desde septiembre de 2019 hasta el final de los trabajos, según el contrato vigente de Bs 191,204.525, de los cuales se debe amortizar el saldo del anticipo que corresponde a Bs 38,240.904.

En el oficio, TGC alega que no existiendo objeto para la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato por parte del contratista, ante la rescisión de contrato por causales atribuibles al contratante, la constructora TGC solicita la devolución de la boleta bancaria de cumplimiento de contrato.

Además, solicita a la ABC instruya a la supervisión de la obra proceda a formular la planilla o certificado de cantidades finales de liquidación. “Encontrándose suspendidos totalmente los trabajos en la obra, comunicamos que procederemos a la movilización de los equipos y vehículos”, da cuenta el oficio en la parte final.

En la otra vereda

“Efectivamente. Estamos con un planteamiento de resolución de contrato por parte del contratista por algunas planillas adeudadas”, manifestó Johnny Lladó, gerente regional de la ABC Santa Cruz, al denotar que han intentado un acercamiento para buscar una solución y darle continuidad al proyecto, pero sienten que TGC no manifiesta ninguna intención de continuar con el proyecto, acción que se asienta en el planteamiento de resolución del contrato.

Atribuyó que el problema principal son los desembolsos que competen a la contraparte local. En la estructura del financiamiento, la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina capitalizará $us 86,150.000 (53,63%), la Gobernación de Santa Cruz $us 26,121.887 (22,41%), municipio cruceño $us 12,693.768 (10,89%) y la alcaldía warneña $us 15,234.853 (13,07%).

Lladó aclaró que el financiamiento externo se hizo efectivo, que la Gobernación también cumplió, la Alcaldía cruceña, después de superar una serie de obstáculos, desembolsó unos $us 5,9 millones. “Con la Alcaldía de Warnes no se logró ningún tipo de resultado hasta este momento. No hubo ningún desembolso, ni siquiera tiene inscrito el monto que le toca de contraparte”, apuntó.

Desde el municipio de Warnes, el secretario de finanzas Ariel Ortuño aclaró que hace dos meses asumió el cargo y que tomó conocimiento del incumplimiento del desembolso que corresponde, como contraparte, para esa obra que es importante y estratégica para el municipio norteño.

El funcionario refirió que la salud financiera del municipio está deteriorada, pero que encaran gestiones con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para fondearse y así poder cumplir con el financiamiento comprometido.

Con respecto a la solicitud de devolución de la boleta de garantía, Lladó afirmó que existe una serie de procesos administrativos que cumplir para ver si se hace efectiva la resolución del contrato o se agota instancias de conciliación. “Mientras dure y no se cierre ese proceso la boleta de garantía debe estar vigente”, indicó, al detallar que hacen las gestiones para ‘salvar’ este importante proyecto vial.

En La Paz, la presidenta de la ABC, Ruth Ramírez, citada en la estatal ABI, señaló que hasta mediados de abril se prevé concluir con el pago de la deuda de más de Bs 700 millones que dejó la administración del anterior gobierno.

Organismo financiero

La directora representante de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina- en Bolivia, Gladis Genua, afirmó que no recibieron nada oficial respecto a la resolución de contrato. “Lo que pedimos a ABC es que cierren completamente la negociación con el contratista tomando todas las salvaguardas legales del caso. “Igual revisamos el estatus del proyecto (ejecución física y financiera) para retomar la hoja de ruta”, dijo.

