Un crucero con más de mil personas a bordo y cinco casos de coronavirus busca puerto en el Caribe

En imágenes distribuidas por las redes sociales de la comunicación interna a los viajeros del “Freedom of the seas”, se les informa que no hay nadie enfermo a bordo pero hay que “respetar las decisiones de cada puerto” y que el barco regresa a Miami donde espera llegar el próximo 17 de marzo. Además se les ha proporcionado a los pasajeros una hora de internet gratis para poder hacer los arreglos pertinentes y organizar sus regreso a San Juan.