Una de las pacientes con Covid-19 en Santa Cruz ingresó a terapia intensiva

El secretario de SAlud de la Gobernación cruceña indicó que se mantienen los 42 casos de coronavirus, sin embargo informó que una de las pacientes ingresó a terapia intensiva, sobre el niño de años señaló que está en buenas condiciones.

Pidió a los profesionales en salud a los que no les hayan dado las condiciones para poder atender a los infectados de Covid-19 no lo hagan ya que no se puede poner en riesgo su vida, indicó que se brindará la capacitación a todos los centros de salud que lo requieran.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

