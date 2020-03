Valverde asegura que hay seis casos más de coronavirus en Santa Cruz

Carlos Valverde anunció en su cuenta de Facebook que existen más casos positivos de coronavirus. Espera una reacción más contundente de las autoridades e insiste en que «no es bueno lo que está pasando».

«Tengo una mala noticia que comunicarles. Yo tengo conocimiento y me atrevo a anunciarlo, de que tenemos seis casos más (de coronavirus) en Santa Cruz y esto probablemente sea el miedo y el temor del que hablaba el Dr. Óscar Urenda (en un canal de televisión), y eso no es bueno», advirtió el periodista Carlos Valverde a través de un video, en su cuenta de Facebook.

«Esto crece de una manera preocupante, con esto nos vamos a 24 casos y no es bueno lo que está pasando mientras sigan con discursos, con arengas, y con que todos somos buenos y nos podemos controlar. No sé si las autoridades lo confirmarán hasta dentro de un rato o esperarán hasta la noche, porque esto no es bueno», insistió Valverde.

Como se sabe, hasta el momento se realiza la reunión del Gabinete ministerial y la presidenta Jeanine Áñez, en La Paz, de donde surgirán medidas más duras. Se perfila una declaratoria de Estado de sitio o de excepción.

Días antes, Valverde expresó su molestia y condenó duramente la actitud de mucha gente que sigue saliendo de sus casas a hacer diferentes tipos de actividades, exponiéndose y poniendo en riesgo a su familia.

