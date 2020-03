Varias encuestas colocan al MAS en primer lugar en preferencias para las elecciones del 3 de mayo, sin embargo, las señales de debilidad no cesan en el partido del cocalero prófugo. Los masistas no solo quieren recurrir a sus viejos trucos para conservar el poder dentro de sus bastiones, sino que también llaman a viejos amigos, ex militantes y ex miembros del “proceso de cambio” a retornar a las filas. Algunos de los convocados han sido el dirigente Felipe Quispe “El Mallku”, el exasambleísta Román Loayza, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, y el líder campesino Damián Condori, además de otros que hace años desertaron, cuando se les prohibió pensar por cuenta propia y se dieron cuenta que la tan mentada revolución cultural era una impostura. Todos ellos ya respondieron y han descartado el retorno, mucho menos cuando aseguran que el partido se maneja a control remoto, desde Buenos Aires.

Fuente: eldia.com.bo