Vivas dice que Bolívar tiene el derecho de hacer cambios

Marco Mejía / La Paz

El director técnico de Bolívar, Claudio Vivas, tiene claro que el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, tiene todo el derecho de hacer los cambios que vea pertinentes, aunque no cree que su continuidad al frente del equipo se encuentre en riesgo.

“Los dueños tienen todo el derecho de hacer los cambios y en cualquier sector”, respondió ayer Vivas ante una de las consultas que se le planteó a través de una grabación que realizó con el departamento de prensa de la Academia.

“Estoy a un punto del segundo, respeto las opiniones y en ningún momento pienso que mi continuidad esté en el análisis”, agregó el rosarino.

Al argentino se le insistió si la salida del chileno Sabino Aguad, de la asesoría deportiva, sería determinante para que pueda continuar en el cargo, toda vez que Aguad fue uno de los impulsores para su llegada al club. “Trato de respetar mis contratos, pero yo no lo decido, lo hace la dirigencia. Personalmente estoy tranquilo y es temprano para tomar decisiones. No daré un paso al costado porque se fueron Aguad y Quezada, lamento mucho no poder estar en contacto con Sabino, pero son decisiones que uno tiene que avalar y respetar”, puntualizó.

Evito hacer un análisis cuando se le consultó si consideraba que no salir campeón en el Apertura o no clasificar a la otra ronda de la Copa Libertadores puede considerarse un fracaso.

“Es difícil responder el termino fracaso, ya que llevamos pocos partidos jugados en el año y ahora existe un problema de salud mundial. Cuando nos planteamos los objetivos estaba el salir campeón, ingresar a octavos o en el peor de los casos estar en la Copa Sudamericana. Recién comenzamos, son 14 encuentros disputados y habrá que esperar luego del 31 de marzo como sigue todo. Cuando vayan pasando los distintos partidos podremos evaluar con más criterio nuestra participación y nuestro trabajo en el club más grande de Bolivia”, aseguró.

Acerca de la irregularidad que mostró su equipo en las distintas presentaciones que tuvo bajo su mando, Vivas identificó claramente el problema y atribuyo a la falta de una pretemporada adecuada la ausencia de un funcionamiento que él pretende para la Academia.

“Hay que hacer memoria, el torneo de 2019 concluyó en Bolivia el 28 de diciembre, nosotros reiniciamos actividades el 8 y diez días después comenzamos a competir y jugamos cada cuatro días. Hay que tener en cuenta que el plantel no tuvo una pretemporada y las cuatro semanas que se requiere para adaptar a los jugadores”, comentó.

El estratega mencionó al final que “poner excusas es muy fácil, no me quejo, pero es la realidad que hay que afrontar”.

