Yarhui: El pueblo es el que tiene que elegir al candidato, no los medios de comunicación

La candidata a la vicepresidencia por Libre 21 junto a Tuto Quiroga, en el programa No Mentirás, Tomasa Yarhui, protestó por la no invitación a un debate vicepresidencial de un medio de comunicacion. Yarhui considera que por ser una mujer indigena no fue tomada en cuenta y cree que quieren anular su candidatura.

Con relación a la intencion de voto que da, bajo porcentaje a Libre 21 en las encuestas, Yarhui dejó en claro que la verdadera encuesta será en las elecciones, mientras tanto los medios de comunicación tienen que dar espacio a todos por igual.

«Es el pueblo el que tiene que elegir el tres de mayo, no los medios de comunicación», dijo Yarhui.

La candidata, pidió ser tomada en cuenta en todos los escenarios de debates posibles durante la campaña preelectoral, así poder presentar su programa de gobierno junto a Tuto Quiroga.

Fuente: No Mentirás, PAT

