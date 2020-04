A 11 años del Caso Terrorismo, exjefe de la Policía Boliviana insiste en que fue un «show político» y espera testificar

En el día en que se recuerdan 11 años del asalto al Hotel Las Américas, este 16 de abril, el excomandante nacional de la Policía Boliviana, general Ciro Farfán, insistió en que el denominado Caso Terrorismo fue “un show político” del anterior gobierno.

En esta misma fecha, en 2009, la Policía intervino el Hotel Las Américas abatiendo a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, quienes eran acusados de formar una célula terrorista. El caso que involucró a líderes cívicos cruceños fue cerrado tras la caída del MAS en el Gobierno.

El general de Policía, anteriormente, recordó que en 2009 era comandante regional de El Alto y fue convocado un viceministro lo llamó para custodiar a los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas: Elöd Tóásó y Mario Tadic.

Farfán, en entrevista con ERBOL, recordó que el mismo Tóásó publicó una lista de decenas de exfuncionarios y personas presuntamente implicados en el montaje del caso.

Farfán anotó que la senadora Carmen Eva Gonzáles, tras la caída de Morales, presentó una querella por este caso y que él mismo estaba propuesto en la lista de testigos de cargo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Manifestó su disposición a testificar en contra de los que armaron lo que calificó como “show político en el que perecieron tres extranjeros”.

Confesó que le causa sorpresa que hasta el momento no hayan sido notificados ni él, ni otros testigos para que digan la verdad respecto a este caso.

En ese contexto aseguró que no claudicará, porque en el Gobierno pasado se usó a la Policía de mala manera para beneficios personales y políticos.

Relató que la madre de Michael Dwyer, irlandés que perdió la vida en el Hotel Las Américas, está siguiendo el juicio penal internacional contra Evo Morales y el Estado boliviano y que ella misma le ha pedido a Farfán que no deje de lado el seguimiento y las indagaciones de personas por este caso.

El cuerpo de Clavijo

Farfán también se refirió al caso del teniente Jorge Clavijo, quien participó del operativo en el Hotel Las Américas y en 2013 asesinó a su pareja la periodista Hanaly Huaycho.

El Gobierno del MAS aseguró que Clavijo se había suicidado, aunque el cuerpo había quedado irreconocible.

El general Farfán relató que hace algunos meses, un familiar del sujeto, del cual el Gobierno aseguró que eran los restos de Clavijo, le reveló que éste en realidad no correspondía al cuerpo del teniente fugado y que aquel cadáver era el de su pariente que tenía problemas de alcoholismo.

«Hay mucha gente que a mí me ha buscado después de que he salido a la palestra con esta denuncia que la hecho pública, entre ellos el pariente de esta persona que ha sido encontrada. Esto lo digo con toda certeza, me buscó y me dijo ‘mire general, sé que usted está detrás de este tema, la persona que ha mostrado a la prensa los políticos, no pertenece a ese teniente Clavijo porque él es mi pariente, él es mi pariente que lo han dado por perdido porque estaba dedicado al alcohol’. Esa es la versión de la persona de la que yo tengo registrada, tengo la fecha, tengo el nombre todos los datos» dijo el general.

Sobre Huaycho, el general Farfán señaló que la hipótesis que se maneja, de que la periodista fue asesinada por tener información al detalle del operativo del Hotel Las Américas, no es nada fuera de lugar, «Es posible que ella haya tenido acceso a la documentación que yo tengo», indicó.

Fuente: Erbol