A diferencia de La Paz, clínicas de Santa Cruz sí atienden casos de Covid-19

Página Siete Digital / La Paz

Tras la muerte por coronavirus del gerente de AXS, Richard Sandóval, el pasado lunes, surgió la interrogante de si los centros de salud privados deben atender a pacientes con la enfermedad. En el caso de La Paz, la Clínica del Sur afirmó que no forma parte del protocolo y que lo que sí se hace es trasladar a los pacientes positivos al Hospital de La Portada, un centro público. En Santa Cruz, sin embargo, no parece haber tal directriz.

«Yo no puedo hablar de las cosas que pasan en La Paz porque no tengo ningún conocimiento o contacto, fuera de lo que circuló en las redes sociales. Le puedo decir que hablé con el doctor Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, y es evidente que este no es el caso en Santa Cruz”, reveló Esteban Foianini, médico y director de la Clínica Foianini, en una entrevista con el comunicador Tuffi Aré, en la capital cruceña.

Esta institución privada lleva atendiendo a pacientes con Covid-19 desde hace varios días. Hasta el momento, el centro de salud registró cinco casos positivos, de los cuales cuatro fueron “despachados a sus casas para realizar un tratamiento ambulatorio”, mientras el caso restante «se encuentra en terapia intensiva», explicó Foianini.

Además, la clínica mantuvo contacto con pacientes que realizan aislamiento domiciliario e internó una persona sospechoso de tener coronavirus “que está en un área designada para atender a estos pacientes».

“No puedo hablar del grado de preparación de las otras instituciones, pero puedo decir que en la clínica hemos desarrollado protocolos siguiendo las guía que nos da la Organización Mundial de la Salud (OMS), para salvaguardar tanto a nuestros pacientes como a nuestro personal”, aseguró el médico.

Esta situación supone un fuerte contraste con lo que sucede en La Paz a principios de semana. De acuerdo al relato de la familia, Richard Sandóval se dirigió a la Clínica del Sur, un centro de salud privado, el 23 de marzo con síntomas de coronavirus, donde fue internado inmediatamente en una zona de aislamiento.

Una vez confirmado su diagnóstico positivo de Covid-19, el viernes 27 fue trasladado al Hospital Municipal de La Portada. Al empeorar su salud y debido a que dicho establecimiento no contaba con un especialista en terapia intensiva, se decidió, el domingo 29, llevar al paciente al Hospital del Norte, en El Alto, donde llegó sin signos vitales.

La familia del fallecido señala a la clínica por solicitar a la Dirección de Salud de la Alcaldía de La Paz el traslado del paciente. La institución, por su parte, afirma que el traslado al Hospital Municipal de La Portada, es parte del protocolo diseñado por las autoridades de salud para enfrentar la pandemia.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, confirmó dicha información y afirmó que las clínicas privadas no forman parte del sistema de centros de salud que atienden los casos de Covid-19, aunque dijo desconocer las razones por las que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) tomó tal decisión. La familia del fallecido sostiene que los médicos de la clínica llamaron y pidieron el traslado del paciente.

