Alcaldía y Gobernación de Cochabamba no logran ejecutar 8% de presupuestos para emergencia

6.4% EN LA GOBERNACIÓN El Sistema de Gestión Pública (SIGEP) señala que el Gobierno Departamental de Cochabamba ejecutó hasta ayer 2.753.210 bolivianos para compras de emergencia por el coronavirus. La asambleísta Lizeth Beramendi dijo que, en total, el Programa Preventivo para el Control y Atención del coronavirus tiene un presupuesto aprobado de 43 millones de bolivianos, lo que significa que se ejecutó 6.4% del total aprobado hace alrededor de dos semanas. El dinero fue destinado a la compra de insumos de bioseguridad.

Inicialmente, la gobernadora Esther Soria destinó 6 millones de bolivianos del Plan Operativo Anual (POA) al Programa COVID-19, que se aprobó por resolución departamental.

Posteriormente, hizo llegar a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) una modificación presupuestaria de saldos caja y bancos por 37 millones de bolivianos, de los cuales indicó que 10 millones se destinaron al Programa COVID-19 y 27 millones a otras obras departamentales. La ALD emitió su aprobación por ley departamental.

Los más de 2.7 millones de bolivianos utilizados en la compra de insumos llaman la atención de Beramendi porque se consigna que los barbijos N95 cuestan 70 bolivianos, los escudos faciales a 400 bolivianos y también se habría comprado un equipo de Rayos X portátil para el Hospital Viedma, así como tres respiradores que se entregarían a fin de mes.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Según los datos obtenidos por la ALD, hay 1.300 unidades de alcohol en gel que siguen en depósito. Beramendi dijo que pidió un informe sobre las razones por las que no se entregaron esos insumos y la respuesta fue que es un trámite muy burocrático y lleva tiempo.

El sábado 25 de abril, la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, Judith Romero, informó que las compras no se concretaron debido a que los importadores no tienen los insumos a disposición, tampoco los equipos. Y la entrega de las existencias en depósito no se realizó porque supone procesos burocráticos muy largos que también deben responder a un reglamento interno, a lo que Beramendi señaló que si el personal de la Gobernación tiene que trabajar 24 horas para cumplir los procesos burocráticos, debe hacerlo.

La asambleísta informó que presentó un pedido de interpelación a la Secretaria de Desarrollo Humano y al director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), ratificado por la Gobernación, para que expliquen sus actuaciones.

0.8% EN LA ALCALDÍA También hace unas dos semanas, el Concejo Municipal de Cochabamba autorizó al Ejecutivo edil el uso de 55 millones de bolivianos, fruto de transferencias entre partidas presupuestarias y restructuración de prioridades en el municipio, para la atención de la emergencia por el coronavirus. El alcalde José María Leyes informó ayer que los 488.000 bolivianos destinados a la compra de alimentos para policías y militares es el primer proceso de contratación por emergencia que realiza, eso significa que hasta la fecha ejecutó 0.8% del total autorizado.

La adjudicación fue observada por no contar con el Registro Único de Proveedores Estatales (RUPE) y la Comisión Segunda del Concejo pidió al Alcalde un informe sobre el proceso de contratación, cuyo plazo administrativo vence hoy.

En conferencia de prensa, Leyes defendió la adjudicación señalando que, en condiciones normales y según el manual de operaciones del Sistema Estatal de Contrataciones (Sicoes), una contratación se desprende del Plan Operativo Anual (POA), que da lugar al Plan Anual de Contrataciones (PAC) que luego se inscribe al Sicoes. Cuando un proponente desea ofrecer el servicio presenta su certificación RUPE, donde se detalla toda la información de su empresa. Pero en una contratación de emergencia, dijo Leyes, esa exigencia no corresponde porque la adquisición no está registrada en el POA ni en el PAC.

La concejal Rocío Molina (MAS) dijo que el Decreto Supremo 4174, aprobado en 2013, y el DS 1497, señalan que el RUPE es un requisito para cualquier compra estatal y no solo una parte del proceso de adjudicación.

JUSTIFICACIONES El fin de semana, la Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación dijo a Beramendi que no se concretaron las compras de insumos y equipos para la emergencia porque los importadores no tienen a disposición debido a la alta demanda.

Una respuesta similar dio ayer el Alcalde. Cuando fue consultado sobre por qué no se aplica la misma celeridad que para adjudicar la compra de alimentos para policías (menos de 24 horas) a las compras para dotar a los centros de salud, dijo que no hay proveedores que tengan lo requerido.

Fuente: https://www.opinion.com.bo