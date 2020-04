Alertan que la situación de muchos bolivianos en Italia es aún incierta

Después de haber permanecido por más de un mes como el país con mayor número de muertos y contagiados por el coronavirus, Italia se apresta a emprender paulatinamente el camino de la recuperación, pero la situación laboral de muchos bolivianos es incierta.

El comunicador social boliviano Mario Limache Orellana manifestó a Los Tiempos que los italianos saben que antes no mayo no podrán salir a pasear, no se abrirán restaurantes, bares, centros de belleza, tiendas de ropa, gimnasios o salones de bellezas.

Limache, quien reside en Ancona, al centro de Italia, indicó que la situación de los bolivianos que viven en el país es incierta, pues muchos de ellos quedaron sin trabajo.

“La mayor parte de las bolivianas trabajaban cuidando a personas de la tercera edad. Con el coronavirus, muchas de ellas fallecieron o sus familiares optaron por no contar con sus servicios”, dijo.

Con relación a los hombres, Limache Orellana sostuvo que los bolivianos trabajaban en el sector de la construcción de viviendas o caminos, pero al suspenderse toda actividad en el rubro los connacionales quedaron cesantes.

“En Bérgamo, donde se encuentra la mayor parte de los bolivianos, es donde hay alto índice de desempleo. Conozco casos de algunos compatriotas que han iniciado sus trámites de desocupados para obtener una ayuda social hasta que consigan otro trabajo”, indicó.

Según Limache Orellana, en Bérgamo viven alrededor de 18.000 bolivianos; en Milano, unos 6.000; en Roma, cerca de 7.500, y en Ancona, unos 150.

Hasta el viernes, los contagios eran 119.827. Los fallecidos ascendieron a 14.681.

Hasta ese día eran 19.758 los que habían superado la enfermedad, había 32.809 hospitalizadas, incluidas 4.068 en terapia intensiva, según estadísticas de Protección Civil.

La esperada meseta

El presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, indicó al diario Il Corriere della Sera que la curva sobre la pandemia muestra que se está llegando a una especie de meseta (la fase en la que el pico permanece estable durante un cierto período de tiempo).

La arquitecta Emerelis Delgado dijo a Los Tiempos que, si bien las noticias son alentadoras al estarse llegando a la meseta, eso no significa que se deba bajar la guardia en cuanto a las medidas de confinamiento aprobadas por el Gobierno.

“Estando en la cima de la fase pico, ahora tenemos que manejar el descenso. Todavía no debemos cantar victoria y continuar las medidas de la cuarentena para evitar un rebrote del coronavirus”, dijo.

En el continente europeo comenzó la pasada semana la estación de la primavera, con lo que se espera que aumenten gradualmente las temperaturas y de esa manera se produzca un descenso en los números de contagios.

En las previsiones de los expertos brindadas al diario La Stampa, la denominada meseta es lo que se esperaba: una situación en la que el número diario de casos nuevos se vuelve constante o incluso decreciente.

PIAMONTE El paciente 1 se curó totalmente Italia, en particular la región de Piamonte, ha recibido un halo de esperanza entre tanta alarma. El considerado paciente 1 de Turín volvió el pasado jueves a casa completamente curado del coronavirus. Tras una larga hospitalización y un confinamiento en casa de 24 horas, los análisis han confirmado que Giuseppe, de 40 años, ha superado por completo el coronavirus. El hospital Amedeo di Savoia, donde había permanecido ingresado por 19 días, el jueves pasado enviaba a su hogar al paciente, obligándolo a permanecer aislado durante 24 horas, después de la última de una larga serie de análisis, el resolutivo: Giuseppe daba definitivamente negativo, reseñaron los diarios La Repubblica e Il Sole 24 Ore.

Advierten que el camino para la recuperación total es todavía largo

El “pico” de contagios fue predicho por el experto en “big data” de la Universidad de Insubria, Davide Tosi, en un artículo publicado a principios de mes en el que había llegado a esta conclusión al observar de antemano el progreso de las infecciones en Wuhan.

En todo Italia, en pocos días se pasó de un aumento diario de 6.500 casos a alrededor de 4.000.

Según las previsiones, ahora es más fácil esperar un “aplanamiento” de la curva general de las personas contagiados y luego comenzar un lento descenso.

El Gobierno de Giuseppe Conte tiene previsto ya un calendario para comenzar el retorno a la normalidad en el país, que durará hasta mayo.

El miércoles pasado, Roma anunció que mantendrá el confinamiento hasta por lo menos el 12 de abril.

La recomendación de los expertos es clara: incluso cuando se permita salir de nuevo a la calle, los ciudadanos deberán mantener una distancia de al menos un metro y usar mascarilla en lugares públicos.

El peligro, advierten los científicos, “es una nueva transmisión del virus dentro de las familias”, lo que crearía una nueva emergencia grave. La recuperación debe ser lenta y gradual.

Pero para poder decir que Italia ha vencido al virus aún quedan semanas, el índice de contagio “R0” aún no está por debajo de 1 y, por lo tanto, el camino para la recuperación es todavía largo.