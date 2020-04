Andecop dice que se ha acordado la reprogramación del pago de las pensiones en los colegios privados

La Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) informó de que con el Ministerio de Educación se ha acordado la reprogramación de las pensiones en consideración a la situación económica por la que atraviesan algunos padres de familia que tienen sus hijos en establecimientos privados.

Así lo dijo Isabel Zotéz Araoz, presidente de Andecop, quien aclaró que la reprogramación está contemplada para los padres que tienen dificultades económicas por la inactividad forzada por la cuarentena. Empero, los que tienen posibilidades de cancelar las mensualidades, lo pueden hacer de forma regular por medio de transacciones virtuales y los que no tuvieran acceso a los bancos por medios tecnológicos, lo podrán hacer al retorno a clases.

“Esa es la instrucción que se ha dado desde el Ministerio de Educación y ha sido ratificada por Andecop. Con el ministro Víctor Hugo Cárdenas también hemos analizado la obligación legal que tienen los colegios de cumplir con los salarios de los docentes y, tomando en cuenta que el único medio de ingreso de los colegios es precisamente las pensiones, se ha acordado esa opción de la reprogramación de las pensiones”, manifestó Zotéz.

El pedido de la flexibilización de los pagos en establecimientos privados fue hecho por la legisladora Claudia Mallón (diputada de Unidad Demócrata), quien requirió al ministro Cárdenas una mesa de diálogo con representantes de los colegios particulares para fijar un consenso a fin de diferir el pago de las pensiones.

Gilberto Molina, director Departamental de Educación de Santa Cruz, dijo desconocer sobre el pedido de flexibilización hecho, supuestamente, por los padres de familia de unidades particulares.

Molina indicó haberse enterado de que el ministro Cárdenas habló de un acuerdo con Andecop para reprogramar el pago de las pensiones del mes de abril, pero, al parecer, tendrá que reunirse otra vez con el sector para revisar el compromiso porque en muchos colegios se están pasando clases virtuales.

A decir de Isabel Zotéz, no existe ningún problema entre los colegios particulares y los padres de familia, puesto que estos, en el momento de inscribir a sus hijos, firman un contrato de prestación de servicio tutelado por el Código Civil.

Ese contrato es de cumplimiento obligatorio, aunque en circunstancias como la que estamos viviendo, se entabla el diálogo y se da el apoyo a los padres de familia que tuvieran limitaciones, aseguró la autoridad.

Zotéz está al tanto del requerimiento de la diputada Mallón y no descarta que esté influenciada por un hombre que desde hace algunos años dice ser el representante de los padres de familia de los establecimientos privados, el cual, supuestamente, busca protagonismo haciendo uso de una representación que no le corresponde, debido a que, según afirma, las juntas escolares no están previstas por la ley, como lo están en los colegios fiscales.

“En el reglamento no está prevista la organización de juntas escolares en la educación privada. Por lo tanto, los colegios funcionan con sus representantes de cada curso que son elegidos por los padres para cumplir una labor de coadyuvar en la integración de todos, apoyar al colegio y las actividades de la gestión”, manifestó Zotéz.

«Es necesario conocer la realidad de los colegios privados. Durante 14 años hemos sufrido una asfixia económica y, ahora con la pandemia, el 85% de los colegios en Bolivia están por cerrar o cambiar de rubro. ¿Dónde acomodarán a 400.000 estudiantes si en los colegios fiscales no hay cupo?”, se preguntó la presidenta de Andecop.

Fuente: https://eldeber.com.bo