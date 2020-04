Áñez anuncia que el ministro Arturo Murillo asume la coordinación de la lucha contra la pandemia en Santa Cruz

La presidenta Jeanine Áñez destaca el trabajo realizado por las autoridades en Santa Cruz, tras una reunión en el COED. «A pesar de que es el centro del crecimiento de la pandemia, celebro la coordinación de todos los niveles de Estado, de eso se trata», enfatizó.

La primera mandataria anunció que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, asumirá la coordinación de la lucha contra la pandemia en Santa Cruz, labor que hasta el momento la estaba realizando el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo.

Finalmente, Áñez pidió a la población no aglomerarse en los bancos, a fin de evitar la mayor propagación de la enfermedad. «La cuarentena es la única forma de combatir la pandemia», dijo.

Por su parte, el ministro Rojo agradeció al ciudadano cruceño «que siempre ha tenido la paciencia de escucharnos y obedecer las órdenes que se le ha dado por la pandemia». «Agradezco al gobernador, a la alcaldesa y a los comandantes, y al doctor (Óscar) Urenda porque no existía la costumbre de trabajar en conjunto entre los tres niveles de Gobierno. Hemos tenido que trabajar bastante en la coordinación y estamos dejando un COED muy cohesionado, donde existe un plan de acción para que exista el menor número de contagios», dijo en la conferencia de prensa.

«Hemos hecho un trabajo de coordinación para que el abastecimiento en todas las ciudades sea de la manera más adecuada, hemos creado mecanismos para desinfección de la ciudad, la creación del Banco de Alimentos Solidarios, hemos aplicado medidas disuasivas con gente que no quería obedecer y hemos tenido que trabajar muy coordinadamente», agregó.

«Termina mi periodo en Santa Cruz, me voy satisfecho, con la frente en alto porque le hemos puesto todo el empeño y dejamos un COED coordinado capaz de llevar adelante todo este trabajo. Me voy a La Paz porque la presidenta me ha pedido que esté trabajando en la reactivación económica para que los efectos de esta cuarentena no los tengamos que sufrir mucho, porque definitivamente va a haber consecuencia, porque veníamos de un paro de octubre y noviembre (del año pasado) y esta pandemia nos ha afectado a todos», dijo Rojo.

Fuente: COED