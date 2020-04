Argentina: baten récord todos los precios libres del dólar y evalúan medidas para calmarlos

El dólar «fuga» o contado con liquidación (llegó a subir 4%) y superó los $115 (pesos argentinos). La Comisión Nacional de Valores (CNV) evalúa medidas que apuntan a bajar los precios bursátiles del dólar.

Javier Blanco/La Nación

Todos los precios libres del dólar acentuaron su carrera alcista hoy empujados por la sostenida emisión monetaria y el creciente temor a que Argentina recaiga en default en apenas un mes, tras haberse activado ayer ese reloj de descuento ante el no pago del cupón de intereses de los bonos globales que el país había emitido hace cuatro años justamente para dejar atrás el último default.

Superó los $115 (pesos argentinos) el dólar «fuga» o contado con liquidación (llegó a subir 4%), alcanzó los $114 (+4% también) el dólar «MEP» o «Bolsa·-que permite realizar operaciones de cambio entre locales intercambiando bonos que coticen en pesos y dólares a la vez- y vuela rumbo a los $120 el dólar paralelo o blue, el único ilegal de los tres.

El nuevo impulso que tomó la escalada, que amplió la brecha con el valor del dólar comercial (que cerró a $66,32, con un avance de apenas 0,1% en la rueda), llevó al Gobierno a buscar nuevas medidas para tratar de calmarlos.

Esa determinación se tomó tras comprobarse que, como venían advirtiendo los economistas y operadores, con la brecha cambiaria fuera de control la liquidación de divisas por la plaza oficial empieza a mermar.

Prueba de ello fueron los apenas $us 136 millones operados en el mercado oficial hoy. «Es un volumen inusualmente bajo, el menor desde enero», observó el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

No es lo más inquietante: casi 40% de las divisas operadas las debió aportar el BCRA, ya venía de aportar al mercado $us 70 millones ayer, según coincidieron en estimar los operadores. Esta vez tuvo que sacrificar otros $us 50 millones de las reservas, algo que -se sabe- no le sobra precisamente.

La mesa directiva de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se encuentra reunida hoy para evaluar medidas que apuntan a bajar los precios bursátiles del dólar. «Están bajo análisis algunas cosas», admiten, sin dar mayores detalles.

Y el propio BCRA, que ya buscó quitarle liquidez al mercado y le prohibió a los bancos operar con cauciones (préstamos de corto plazo) en el mercado bursátil, esta vez le apuntará al dólar blue, el que mayor temperatura tomó en las últimas horas, lanzando personal de la Superintentencia de Entidades Financieras y Cambiarias a calle, según pudo establecer LA NACION.