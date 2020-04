Arias: ampliación de la cuarentena permite contener el virus y da pie para dinamizar la economía

La Paz, 30 abr (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, afirmó el jueves que la ampliación de la cuarentena dispuesta por el Gobierno, permite contener avance del coronavirus y da pie para dinamizar la economía, en las regiones donde se flexibilizarán las medidas de la emergencia sanitaria, a partir del 11 de mayo.

«Este decreto mezcla dos cosas que la Presidenta (Jeanine Añez) pidió desde un principio: no perder lo ganado, pero también cómo flexibilizar la economía (…). No perder lo ganado, es no haber llegado a los 3.500 casos que se había proyectado, estamos con 1.114 casos porque las medidas tomadas por el Gobierno y asumidas por la ciudadanía (…) fue la clave», declaró la autoridad a medios locales.

Arias remarcó que la «cuarentena condicionada», que regirá desde el 11 de mayo, permitirá a algunos departamentos «dinamizar su economía», pues se flexibilizarán las actuales condiciones de la cuarentena, para dar curso a una serie de actividades, según los niveles de propagación de la enfermedad, que serán evaluados cada siete días.

El Ministro puntualizó que el Gobierno asumió estas nuevas determinaciones tras analizar estudios científicos, como los de Singapur y Estados Unidos, que han formulado proyecciones de la expansión de la pandemia al igual que los resultados alcanzados, en el entendido que el índice de recuperación es más elevado que el de letalidad.

«Nuestra tasa de recuperación, en algunos departamentos y municipios, es importantísima; tenemos más de 98 personas que se han recuperado, la tasa de recuperación está por encima de la mortandad. Sobre la base de estos elementos, el Ministerio de Salud hará su evaluación con una serie de criterios que calificará a los municipios en una u otra categoría», explicó.

Hasta el 10 de mayo rige la cuarentena total en todo el país, debido a que persiste un «alto riesgo» de contagio; desde esa fecha, se hará una evaluación en cada departamento para ver los lugares donde será posible flexibilizar las restricciones y reanudar determinadas actividades, como la salida de las personas y los horarios de trabajo.

«La prioridad de todos los bolivianos es en este momento salir de la curva ascendente, hacia una moderada y luego tienda a aplanarse, que no se dispare (la expansión del virus) para ir bajando», manifestó Arias.

Fuente: ABI