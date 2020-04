Asociaciones de fútbol no descartan paralizar torneo 2020 en la infanto juvenil

Esta «dura postura» ya la aplicó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que determinó la «cancelación de los certámenes de la temporada 2020 de todas las categorías formativas de la División Intermedia, Primera División B y Primera División C. Además en las categorías formativas femenino, futsala, fútbol playa y las escuelas de fútbol agremiaras a la Confederación de Escuelas de Fútbol del Paraguay (Cofefup)», indica el documento de la entidad guaraní que se hizo público para los deportistas de ese país.

El propósito de los dirigentes de Paraguay es cuidar a los niños y jóvenes deportistas, sobre todo, por la expectativa que generan los niños porque acuden a las canchas de fútbol con sus padres y familiares, árbitros y entrenadores, entre otros. Los dirigentes de las asociaciones a nivel local se reúnen alguna vez de forma virtual para ver los temas institucionales que necesita atención urgente, pero las juntas para planificación de los diferentes campeonatos, locales y nacionales quedaron paralizados sin una fecha definida.

Los dirigentes bolivianos manifestaron que no recibieron «ninguna comunicación oficial» de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para paralizar los campeonatos en las categorías menores del balompié nacional. Sin embargo, informaron que aceptarían la propuesta para «seguir el ejemplo de Paraguay», sobre todo, para cuidar la salud de los jugadores y su entorno familiar. «No puedo arriesgar la salud de los niños y jóvenes en la Asociación de Tarija.

Son más de 7.000 deportistas en las diferentes categorías y, Dios no quiera, un jugador asintomático viene a jugar el resto de los futbolistas podrían quedar infectados. Es mucho riesgo», declaró Freddy Cortez, presidente de la Asociación Tarijeña de Fútbol (ATF). El dirigente chapaco también consideró que «los chicos tendrán mayor carga de tareas cuando retornen las clases en los colegios». Incluso dijo que algunos padres de familia «están susceptibles» de enviarlos a las aulas, «pues será peor a una cancha de fútbol», culminó Cortez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), Víctor Vargas, explicó que en las categorías menores tiene como 8.500 deportistas y, considerando los decretos que hizo el Gobierno, será imposible llevar adelante los torneos porque se tiene en las canchas muchas personas entre bebes y adultos mayores. «La cuarentena en el país culminaría a fin de mes, posteriormente, se debe conocer cuáles serán las medidas que asuma el Gobierno con relación a la pandemia. Si existe la posibilidad de paralizar el torneo de este año en las categorías menores, lo apoyamos», dijo Vargas.

También explicó que se deberá conocer cuál será postura de las autoridades de la Gobernación para la apertura de los campos deportivos como el estadio Félix Capriles y otros que se utilizan para el desarrollo de los campeonatos de los pequeños. «El viernes tendremos una reunión virtual con los presidentes de las otras asociaciones para analizar este tema. Es una posibilidad la cancelación de la temporada 2020, pero se debe escuchar que dicen las otras asociaciones al respecto», acotó Vargas.

AGUARDAR HASTA JUNIO El presidente de la Asociación de Potosí, Edwin Callapino, explicó que su directorio determinó «no exponer una postura definida al respecto» porque considera «adecuado» esperar lo que se defina a nivel de Gobierno cuando culmine la cuarentena en el país, el próximo 30 de abril. «Es muy prematuro hablar del tema en este momento. Es mejor esperar que evolución tiene la pandemia en el país y las determinaciones que asuman las autoridades.

Sin embargo, si no se tiene nada claro hasta la primera semana de junio, es posible hablar de una cancelación como ya sucedió en Paraguay», dijo el directivo potosino. Esa misma postura tiene el director de la División Aficionados de la Federación Boliviana de Fútbol, Rolando Aramayo, quien explicó que «no se puede tomar una postura como la Asociación Paraguaya» porque las «realidades son diferentes» y lo mejor será aguardar hasta junio para tomar una decisión definitiva al respecto.

«La determinación de no llevar adelante la temporada este año se lo toma en un Consejo Superior de la División Aficionados y, por el momento, no se tiene una fecha definida. También se tiene que definir que sucederá con la Sección No Aficionados «A» para conocer a los clasificados para la Copa Simón Bolívar del próximo año», explicó Aramayo.

