Bajón en la soya boliviana, anticipan pérdida de $us 100 millones

En el 85% de avance en la cosecha de verano.

Realidad. El sector oleaginoso, prevé un momento difícil como efecto de la crisis sanitaria y los bajos precios y las condiciones adversas para la productividad.

Ref. Fotografia: Efectos. Las lluvias como también las sequías han mermado una mejor producción de la soya.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – ANAPO, a tiempo de brindar un informe preliminar sobre el avance del 85% de la campaña de verano o cosecha de la soya, anticipa que el sector este año se verá afectado al menos con 400 mil toneladas de grano sin producir como efecto de los factores climáticos, con una pérdida económica de al menos $us 100 millones.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sin embargo, Marcelo Pantoja, presidente de Anapo, informó que su sector productivo estima alcanzar una producción de al menos 1.950.000 toneladas de grano de soya, durante la cosecha de la campaña de verano 2019-2020.

“Hemos tenido una pérdida significativa en nuestros niveles de productividad, debido principalmente a los efectos de la sequía y el intenso calor que tuvimos que soportar en los meses de febrero y marzo, que afectaron más de 200 mil hectáreas en la zona este del departamento, con rendimientos menores a los 1.200 kg por hectárea¨, informó.

Una compleja temporada. Pantoja, señaló que para la campaña de verano fueron sembradas 1.020.000 hectáreas, quedando sin sembrarse unas 20.000 hectáreas, principalmente en la zona norte, debido a las excesivas lluvias presentadas a fines del mes de diciembre y primera quincena de enero, que dificultaron continuar con la siembra de soya.

Actualmente, según Anapo, se tiene un 85% de avance de cosecha en total de la soya, cuya campaña se desarrolla con cierta normalidad pese a la cuarentena del coronavirus COVID’19, aunque en la zona este del departamento prácticamente está concluyendo la cosecha con un 97 % de avance y en la zona norte con un 60% de avance. ¨Estimamos lograr un rendimiento promedio de 1,90 toneladas por hectárea, que es muy inferior al rendimiento de 2,3 toneladas que teníamos previsto inicialmente”, aseguró Pantoja.

La situación de pérdida. Con respecto a las pérdidas productivas que Anapo menciona que alcanzan a unas 400 mil toneladas, lo que significa dejar de tener ingresos por $us 100 millones, significa para los productores un efecto preocupante para la cadena oleaginosa.

Además de ello, la otra situación inquietante es el efecto negativo que tendrá como secuela esta crisis sanitaria que vive el mundo y el país, que en el fondo ha dejado en seria incertidumbre el comportamiento del mercado.

Demetrio Pérez, ex presidente de Anapo, en contacto con El Día, mencionó que además de las pérdidas que ya reporta el sector, la situación es muy delicada en los productores sobre todo medianos y pequeños por la caída de los precios del grano. “Estamos en plena cosecha todavía, no hay indicios que los precios mejoren. Por ejemplo, en Montero, la tonelada está comprando en 250 dólares. En Okinawa, me han dicho que están comprando e 255. Pero esos son los mejores precios, pero en la industria deben estar apenas en 220 dólares. Entonces eso preocupa”, informó.

Pantoja, acotó que la situación financiera del sector es muy delicada porque a ello se suma la caída de los precios en el mercado internacional, como consecuencia del coronavirus. “Esperamos que el gobierno nacional tome las decisiones adecuadas que necesitamos los productores para mejorar nuestra productividad con el acceso al uso de biotecnología y la implementación de un Fondo de Reactivación Económica que nos permita alivianar nuestra deuda de corto plazo, principalmente que tenemos con los proveedores de insumos¨, finalizó.

1,9 millones de toneladas

Es la producción estimada para esta campaña de verano.

Fuente: EL DÍA