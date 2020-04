Bill Gates, por estar en desacuerdo con Trump acerca del coronavirus, se convierte en blanco de ataques de la derecha

Ahora, la desinformación sobre Gates es la más difundida de todas las falsedades sobre el coronavirus rastreadas por Zignal Labs, una empresa de análisis de medios. De acuerdo con un análisis de The New York Times, la información falsa incluye más de 16.000 publicaciones en Facebook este año acerca de Gates y el virus que recibieron me gusta y fueron comentadas casi 900.000 veces. En YouTube, los diez videos más populares que difundieron mentiras sobre Gates publicados en marzo y abril fueron vistos casi cinco millones de veces.