Bolivia recibió 1.425.012 de dólares en donaciones para atender la emergencia Covid-19

El candidato a la presidencia Carlos Mesa y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, habían pedido transparencia en el manejo de la información.

Donación de equipos PNUD. Foto: Min. Presidencia

La Paz, 9 de abril (ANF).- En medio de una emergencia de salud que afecta al mundo entero, Bolivia recibió $us 1.425.012 (dólares americanos) de donaciones por parte de distintas entidades de cooperación internacional, para apoyar la crítica situación del sistema de salud y atender la emergencia generada por el Covid –19.

La información le corresponde al viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que ha detallado el monto de las donaciones de las diferentes agencias de cooperación.

La Embajada de Francia en Bolivia donó $us 39.000, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) compró equipos por un valor de $us 498.656, el Banco de Desarrollo de Alemania (KFW) apoyó el trabajo de la Policía Boliviana con una donación de $us 287.356.

Asimismo, el Banco de Desarrollo FONPLATA realizó la donación de $us 200.000, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF realizó la donación de $us 400.000.

En pasados días, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, demandó una mayor transparencia en el manejo de la información respecto a la pandemia misma y el “uso de fondos” durante esta crisis sanitaria.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, anunció que mediante una declaración camaral solicitará al Gobierno un informe sobre los recursos de donación que ha recibido para hacer frente al virus.

“El Gobierno nacional tiene que decirnos dónde está gastando toda esta ayuda que está llegando. Italia (dio) 20 millones de euros, Japón 30 millones de dólares, Europa cinco millones de euros, el FMI 300 millones de bolivianos, el Banco Central de Bolivia 15 millones de dólares”, detalló Choque.

El ministerio de Planificación del Desarrollo detalló en su página web la cooperación internacional recibida a la fecha.

Embajada de Francia en Bolivia

El pasado 27 de marzo la Embajada Francesa realizó la donación de $us 39.000, que fueron destinados íntegramente a apoyar el trabajo del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP), entidad que focaliza las pruebas de laboratorio para la detección del Covid–19. De acuerdo al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga Soria, las pruebas que actualmente se desarrollan en el país se realizan con los reactivos adquiridos gracias a esta donación.

PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia realizó la compra de equipos médicos para la atención del Covid-19, por un valor de $us 498.656. Este programa hizo la entrega oficial de esta donación a la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, el pasado 04 de abril.

KFW

Bolivia también recibió una importante resignación de fondos de contravalor proveniente del Banco de Desarrollo de Alemania (KFW), que apoyó el trabajo de la Policía Boliviana con una donación de $us 287.356, realizada el día 03 de abril. Con este monto se equipó a la Policía con barbijos N 95, guantes látex, alcohol en gel y trajes de bioseguridad nivel A.

FONPLATA

El Banco de Desarrollo FONPLATA, que aglutina a países de la cuenca del Río de la Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) realizó la donación de $us 200.000 el pasado 23 de marzo. Este monto fue destinado a la compra de equipo médico, mismo que se detalla a continuación: 16 camillas de transporte, 30 tubos de oxígeno más manómetro de alta presión, 1860 cajas de guantes de Nitrilo, 1000 lentes de protección, 6 desfibriladores, 57.334 pares de guantes estériles, y 800 barbijos N 95.

CAF

El 25 de marzo, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF realizó la donación de $us 400.000, destinados a fortalecer las capacidades de detección y diagnóstico oportunos (adquiriendo equipos de detección, reactivos de diagnóstico y el pago a recursos humanos); y a fortalecer las capacidades de las redes de salud (recursos humanos, instrumental mayor y menor, equipo de protección personal). Actualmente el Ministerio de Salud se encuentra en el proceso de cotización y licitación de los insumos mencionados.

De la misma manera, el Gobierno de Bolivia, para hacer frente a esta pandemia, se encuentra en proceso de aprobación de créditos con distintas agencias de cooperación multilaterales. Préstamos que Bolivia asumirá para inyectar los recursos que sean necesarios en la economía nacional.