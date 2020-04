Bolsonaro hace campaña contra el aislamiento social en Brasil con ‘selfis’ y paseos

Presidente @jairbolsonaro pára para comer numa padaria de Brasília. pic.twitter.com/uVcRWqyZDj — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 9, 2020

Los hospitales de dos estados, Amazonas y Ceará, empiezan a tener problemas graves de saturación. Pero a medida que se agrava la emergencia, aflora más crudamente el descontento de otros políticos con el boicoteo presidencial. “El presidente Bolsonaro es hoy el principal aliado del virus”, se lamentaba Arthur Virgilio, el alcalde de Manaos, capital de Amazonas. Según él, la proporción de los vecinos que siguen las recomendaciones de aislamiento social ha caído del 70% al 50% “después de que el presidente empezara a salir reiteradamente a la calle en una campaña contra el aislamiento”. En la megalópolis de São Paulo tampoco alcanza el 70% que recomiendan los médicos. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, en cambio, se ha mostrado en sintonía con Bolsonaro al declarar: “Necesitamos que el virus viaje un poco”, para defender su objetivo de inmunizar a la población.

Bolsonaro llegó al poder con la promesa de una fuerte mejora económica y, a las dificultades que se fue encontrando en su primer año de mandato, se suma ahora la debacle del coronavirus. El Banco Mundial estima que el PIB de Brasil se va a contraer un 5%. De ahí, las contantes declaraciones en las que se hace eco de la necesidad de que los brasileños puedan retomar la actividad y salir a la calle a trabajar, incluidos las decenas de millones empleados en el mercado informal y que carecen de ahorros. Para aminorar el hambre que ya sufren mucho entre los más pobres, a finales de la semana pasada comenzó el pago de una renta básica a 60 millones de personas. Durante los próximos tres meses recibirán 600 reales al mes (115 euros, 105 dólares).

La avenida Paulista, la principal de São Paulo, fue esta Semana Santa fiel reflejo del pulso político que se libra en torno a la crisis de la Covid-19. Un pequeño grupo de bolsonaristas se manifestó, interrumpiendo incluso el paso de unas ambulancias, para reclamar que acabe la cuarentena. Pero no solo fue esa minoría que desoyó las recomendaciones de la mayoría de los poderes públicos y las empresas. Otros muchos ciudadanos tomaron las bicicletas, aprovechando el buen tiempo del principio del otoño, y llenaron los carriles bici. El consenso en torno a la cuarentena como medida más eficaz para ralentizar la propagación del virus se mantiene entre los gobernadores pero la ciudadanía no parece tan convencida como al principio.

Y por si fuera poco, el virus ha llegado a la cárcel. Veinte presos de la prisión de Papuda, la principal del Distrito Federal, y 18 guardas estatales, han dado positivo por coronavirus, según informa O’Globo. El primer preso al que se le detectó la enfermedad el jueves fue aislado del resto pero eso no logró evitar que la Covid-19 se propagara. Son los primeros casos oficialmente confirmados en el sistema carcelario de Brasil, el tercero con más reos del mundo. Las cárceles brasileñas, con casi 800.000 reclusos, son para muchos una bomba de relojería porque el hacinamiento y la ausencia de condiciones mínimas de higiene son casi generalizados.

Mientras, el alcalde de Manaos sospecha que Bolsonaro tiene un motivo no confesado para pasearse con tanta tranquilidad. “A veces me da hasta la impresión de que Bolsonaro ya ha padecido, levemente, la enfermedad. Está inmunizado. Puede andar por donde quiera. Pero se olvida de que las personas a las que saluda no están inmunizadas”, dijo. Aunque un buen puñado de colaboradores del presidente ha enfermado, él asegura que ha dado negativo en los test pero nunca ha mostrado los resultados.

