«Buscan desprestigiarnos pero no lo van a conseguir»

Campeones

viernes, 17 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El secretario ejecutivo de Fabol, David Paniagua, aseguró que la dirigencia del fútbol nacional tiene un afán de desprestigiarlos ante los jugadores para que luego los clubes puedan negociar la reducción de salarios sin el asesoramiento de la agremiación. “No lo van a conseguir, están obligados a negociar con nosotros”, subrayó.

A Paniagua se le consultó sobre el proceso que pretende iniciar en su contra Real Potosí y sobre los montos que reclama el jugador Enrique Parada. “Ellos tienen el derecho de hacernos un proceso, pero que yo sepa no es un tema de la dirigencia. Esa carta del jugador Parada es de 2018, quieren buscar como desprestigiarnos, está claro”, respondió el abogado.

Explicó que en la oficina de Fabol en Santa Cruz se encuentra toda la documentación de cada uno de los procesos que tienen en contra de los clubes. “Si al jugador se le debe algo se le pagará, pero aquí no hay comisiones de ninguna naturaleza”, añadió.

Fue crítico a las declaraciones del presidente de Always Ready, quien dijo la pasada semana que Fabol no es una entidad reconocida por el Estatuto de la FBF. “El señor Costa está desinformado y muestra un desconocimiento de las normas. A nosotros no tiene que reconocernos la FBF, lo hace el Estado al darnos nuestra personería jurídica y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Este señor, que debe ser nuevo, no sabe que venimos lidiando con la FBF desde 2004, no necesitamos que nos reconozca porque estamos constituidos legalmente y somos genuinos representantes de los jugadores”, sostuvo.

Finalmente calificó de artimañas las intenciones que tienen los dirigentes de desacreditarlos ante sus afiliados y acusó a la FBF de usar “mercenarios” para intentar sacarlos del medio. “Creen que sin nosotros las negociaciones con los jugadores serán mejores. Usan mercenarios para desacreditarnos y no lo van a lograr”, cerró.