Choferes Asalariados del Transporte Pesado Nacional e Internacional piden ser incluidos en la canasta familiar

René Uribe, ejecutivo de la Federación de Chóferes Asalariados del Transporte Pesado Nacional e Internacional, señaló que debido a la cuarenta que vive el país y por las restricciones a causa de la pandemia del COVID-19, piden al Gobierno central ser incluidos en el bono de la Canasta Familiar y solicitan la fumigación de los camiones y unidades en las que trabajan, además de la dotación de implementos de seguridad sanitaria. “Nosotros no gozamos de un seguro social nacional ni internacional, tenemos familias y debemos neutralizar el coronavirus, aseguró.

Son alrededor de 80.000 choferes asalariados, Uribe asegura que no gozan de un salario fijo y muchos de ellos no tienen hijos pequeños por lo que no se beneficiarán con el bono Familia, incluso indica que se arriesgan saliendo a abastecer a los bolivianos.

Fuente: ATB

