Clubes dudan de la Fabol y quieren iniciarle un proceso

viernes, 17 de abril de 2020 · 00:00

Marco Mejía / La Paz

“¿Dónde está el dinero que nos saca Fabol?”. Esa es la principal interrogante que tienen los clubes de la División Profesional y de la cúpula dirigencial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Dicen que “están cansados” por las exigencias de la agremiación y advierten con iniciarle un proceso por las denuncias que tienen en su contra en los últimos tiempos.

En las últimas horas apareció a la luz pública una nota que envió a la FBF el exjugador Enrique Parada, quien ganó los dos procesos que entabló a The Strongest y a San José en el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD); aunque los montos nunca le llegaron en su integridad.

En 2015, un fallo de la TRD estableció que la entidad atigrada debía cancelarle 22.700 dólares a Parada. Fabol llegó a un acuerdo con la Federación y retuvo el monto que pagó The Strongest; sin embargo a Parada sólo le llegaron 20.000 dólares.

Dos años después, el beniano hizo juicio a San José por 38.000 dólares, pero al jugador le llegaron sólo 35.000, pese a que a la entidad Santa le retuvieron esos fondos que fueron directamente a la agremiación.

“Fabol no me quiere cancelar el saldo, argumentando que la Federación no le depositó el total, razón por la que pido que me cancele el saldo de manera directa”, solicita Parada al titular de la FBF, César Salinas.

Los dirigentes piensan que esta es la punta del ovillo de una “infinidad” de casos en los que se le pagó la totalidad de la suma a Fabol, pero el dinero “no llegó nunca en su integridad a los jugadores”.

Ésto se suma a los reclamos insistentes que realizó el club Real Potosí al que le pignoraron 400.000 dólares del premio que ganó por jugar la Copa Sudamericana 2016, sin que recibiera ningún descargo de parte del sindicato de jugadores, de acuerdo con la información proporcionada por el dirigente Angelo Porcel.

Las medidas

Con este panorama, la dirigencia tiene decidido pedirle al actual comité ejecutivo de la Federación que se cumpla la resolución emitida hace un tiempo, que instaba a Fabol a mostrar comprobantes. Le pedía además una rendición de cuentas y una conciliación de los casos que fueron solucionados en los últimos años, de acuerdo a la solicitud de varias instituciones que no estaban conformes con los arreglos a los que se llegó por los procesos que tenían en contra.

Real Potosí irá más allá, ya que tomará los servicios del abogado argentino Ariel Reck, conocido por defender a Lionel Messi. A Reck se le facilitará toda la documentación que está en duda; además de hacerle conocer que en el Estatuto vigente de la FBF no se reconoce a Fabol como miembro pues según la normativa, aprobada hace tres años, sólo una asociación de jugadores en vigencia es considerada grupo de interés.

Por su parte, David Paniagua de Fabol afirma que tiene “la representación que le dieron los jugadores y que su gremio es reconocido por la FIFPRO” (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales). Con posturas distantes, el acuerdo entre las partes aún tendrá muchas horas y videoconferencias por delante para llegar a un arreglo en la reducción salarial que propusieron las instituciones hace diez días.

Real ratifica denuncia en contra de Paniagua

Marco Mejía / La Paz

El directivo de Real Potosí, Angelo Porcel, afirmó ayer que el reclamo que realiza el ex jugador Enrique Parada pone en evidencia que Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) cobra una comisión por cada caso que defiende ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD).

“Real viene denunciando estas actitudes hace mucho, nunca nos inventamos nada o reclamamos por reclamar. La denuncia de Enrique Parada demuestra que David Paniagua nunca hizo las cosas gratis”, criticó Porcel.

El directivo recordó que en muchas ocasiones el asesor legal de la agremiación argumentó que Fabol no cobra un solo centavo por defender a sus afiliados y “que por este motivo los futbolistas confían”.

“Hoy Parada denuncia que Paniagua recibió a través de Fabol dinero en forma abusiva y fuera de lugar y su reclamo nos da la razón y desmiente categóricamente que ellos no cobran un peso”, agregó Porcel.

Reiteró que hace cuatro años a Real Potosí le redujeron 400.000 dólares del monto que recibió de parte de Conmebol por jugar la Copa Sudamericana y que tal pignoración de dinero fue abusiva. “A mi club le han exprimido y le han explotado los recursos de forma inadecuada que tenía Real Potosí, pero ahora tomaremos acciones legales”, finalizó.

