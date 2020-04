Clubes rompen diálogo con Fabol y deciden iniciar negociaciones directas con los jugadores

Los directivos de los 14 clubes profesionales por unanimidad determinaron negociar los salarios de marzo, abril y mayo directamente con los jugadores. En tanto que acordaron esperar un tiempo más para definir cuándo retornará el campeonato en el país. La dirigencia se reunió (de manera virtual) este jueves con los ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol, en la ocasión también decidieron disolver la comisión negociadora.

«Debido a que no hubo acuerdos con FABOL (Futbolistas Agremiados de Bolivia) se ha propuesto que cada club pueda negociar con sus jugadores manteniendo los parámetros de negociación (50 por ciento del mes de marzo y el 25 por abril y mayo). Con esta determinación se fortalecen los clubes que buscan espacios para poder llegar a acuerdos», expuso Fernando Costas, presidente del club Always Ready.

La medida se veía venir, ya que más de un dirigente expresó su malestar ante la posición cerrada de David Paniagua, quien declaró a los distintos medios de comunicación que no negociarían los sueldos mientras no cancelen a los jugadores los salarios correspondiente al mes de febrero, lo que generó molestia de la dirigencia que por el momento no cuenta con ingreso alguno ya que el torneo Apertura quedó paralizado.

«Después de escuchar el informe de la comisión negociadora se determinó disolver a la comisión», añadió el directivo quien tras la reunión virtual reinició las conversaciones con los jugadores con la esperanza de llegar a un acuerdo. «Antes tuvimos conversaciones informales con los futbolistas de Always Ready, ahora los convocaremos para hablar con ellos quienes mostraron predisposición».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por otro lado, el dirigente explicó que no acordaron la fecha de reinicio del torneo debido a que «no conocemos cuáles serán las próximas restricciones», por el momento se sabe que hasta el 31 de mayo ese prohíbe cualquier actividad deportiva, por lo que «no podemos tomar decisiones anticipadas, necesitamos saber qué pasará en lo posterior».

Costas, puntualizó que existe una fuerte corriente para que los campeonatos de esta temporada se concluyan hasta el mes de diciembre, pero también saben que para el reinicio del torneo deben tomar medidas de seguridad que se exigirán para los «espectáculos deportivos. Los dirigentes volveremos a reunirnos próximamente».

Además de acordar negociar de manera directa con los jugadores y disolver la comisión negociadora, determinaron reunirse la siguiente semana con el fin de evaluar los acuerdos a los que llegaron los clubes, además de «declarar fortalecida a la División Profesional».

Desembolso

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas informó a los dirigentes de los 14 clubes que los dineros comprometidos de la CONMEBOL y FIFA serán transferidos la próxima semana. «Esos montos serán repartidos de acuerdo a las disposiciones de ambas instituciones», explicó César Salinas.