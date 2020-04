Cochabamba: Trabajadores del Hospital Solomón Klein, centinela de Covid-19, protestan por ítems

El personal administrativo y de salud del hospital Solomón Klein de Sacaba, considerado centinela de Covid-19, protestó este miércoles exigiendo estabilidad laboral y que se priorice la dotación de más de 100 ítems para los trabajadores que están en primera línea en la atención de la pandemia Covid-19.

Los manifestantes explicaron que el personal que está al frente de la pandemia sólo cuenta con contratos temporales y desconoce a dónde irán los 350 ítems que entregó el Gobierno nacional esta semana a Cochabamba.

Los trabajadores en salud salieron a protestar, protegidos con barcijos, a los pasillos del hospital con pancartas en las que pedían ítems.

El delegado del Ministerio de Salud, Alvin Siles, explicó que los ítems llegarán en el transcurso de la semana para reforzar seis hospitales de segundo nivel del departamento para fortalecer la atención de pacientes con coronavirus en estos centros y evitar el colapso del único hospital de tercer nivel de Cochabamba, el Viedma.

Sin embargo, el personal del hospital de segundo nivel, Solomon Klein, denunció que los ítems se estarían destinados a otros hospitales y no a este, que es centinela en la atención de pacientes con Covid-19.

“No es justo”

“Los ítems llevaron a otro lado” y “no están viniendo aquí, a unos cuantos nomás. Nosotros que estamos trabajando dando el pecho con todos los Covid y no nos quieren dar prioridad. Nosotros estamos trabajando arriesgando nuestras vidas y a nuestras familias y que no nos den: No es justo”, lamentó José Luis Hidalgo, personal administrativo.

“Nosotros somos quienes estamos encarando la pandemia desde el inicio, somos enfermeros, personal administrativo, de limpieza, psicólogos, fisioterapias, médicos y bioquímicos, queremos para todos”, enfatizó una fisioterapeuta, Gaby Lizárraga.

La protesta se dio un día después de que fueran dados de alta los tres pacientes que vencieron a la pandemia de Covid-19. En este hospital están 23 pacientes de los 62 que fueron reportados, seis de ellos ya fallecidos, que reciben tratamientos diferentes de acuerdo a su gravedad y sintomatología.