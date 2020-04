Con una planilla de $us 250.000 y sin ingresos, ¿el Tigre se queda sin presidente?

Campeones

martes, 14 de abril de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La crisis económica generada por la suspensión del fútbol parece no tener solución en The Strongest. El club de Achumani tiene una planilla mensual cercana a los 250.000 dólares. Sin ingresos y ante la negativa inicial de reducción salarial a los futbolistas, el panorama no es alentador para la presidenta del club Inés Quispe, quien adelantó que “se va”.

Hace más de un mes que el Tigre no recibe dinero, de la taquilla y de la televisión, debido a la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus en el país. La situación se hace prácticamente insostenible porque en un año en el que sólo se pudo sumar a 3.000 abonados, la realidad supera la voluntad de Quispe quien, según allegados a la directiva, el domingo advirtió que dejará el cargo que asumió en julio del año pasado.

La última vez que el primer equipo jugó en el estadio Hernando Siles fue el 8 de marzo, cuando goleó por 6-2 a Guabirá por la fecha 11 del torneo Apertura. Esa fecha, el Tigre recaudó 57.390 bolivianos, de ahí en más no recibió ni un centavo. En cambio, debe cumplir con su obligación salarial a un plantel con una planilla cercana a los 250.000 dólares, según confirmaron fuentes del cuadro atigrado.

Como una opción para salir del lío económico en el Tigre y en los otros 13 equipos del balompié nacional, la División Profesional y la Federación Boliviana de Fútbol aprobaron una reducción salarial para marzo (50%), abril (25%) y mayo (25%).

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) rechazó la determinación “unilateral” y comenzó una negociación con la FBF que aún no tiene una conclusión.

Los jugadores adelantaron que el sueldo de marzo debe ser pagado en su totalidad porque la pausa en la segunda mitad del mes estaba prevista con anticipación por la participación de la Selección en las clasificatorias mundialistas.

La dirigencia argumentó que los recursos económicos por concepto de derechos de televisión por la Eliminatoria y la Copa América Argentina-Colombia fueron congelados. La federación espera la confirmación del apoyo económico ofrecido por la FIFA y la Conmebo, dinero destinado a cubrir las emergencias que tengan los clubes en este tiempo de pandemia.

