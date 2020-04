Conoce el precio del pescado por Semana Santa

Una comida tradicional que es apetecida en Semana Santa es el pescado. Y a pesar del confinamiento que se vive actualmente en el país, este producto será igualmente comercializado en los mercados.

En la capital cruceña, la Alcaldía dio a conocer los precios par evitar especulación, los mismos que te damos a continuación:

(El kilogramo) Pacú, Bs 25; Surubí, Bs 40; Tilapia, Bs 25; Tambaqui, Bs 25; Sábalo, Bs 20; Paiche, Bs 35.

Se pide a la población tomar precauciones al momento de comprar pescado para evitar adquirir uno que no esté en buen estado y para ello es preciso revisar que no tenga un olor desagradable, ni los ojos hundidos, además que se debe tocar la carne y que no se desprenda mientras se lo hace.

Una vez que el pescado esté en casa, si no se lo va a preparar inmediatamente debe conservarlo en la heladera. Puede durar hasta dos días en la parte baja del refrigerador.

