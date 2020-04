Contundente respuesta de Moria Casán a quienes le preguntan qué hace durante la cuarentena

Sin embargo, en plena cuarentena, no son pocos los programas tanto televisivos como radiales que intentan saber de ella, como es su día a día, tener su opinión sobre el país, pero la One no quiere saber nada y lo hizo saber públicamente, como para que quede claro y no la molesten más con llamados y mensajes que no quiere recibir. Aprovechó para repasar su carrera y como se fue transformando desde temprana edad, cuando comenzó a trabajar. “Hello para todes los medios, exceptuando a mis amistades que me preguntan que hago en cuarentena, les dio que al no hacer teatro ni tele, siento que no me interesa contar que hago”, comenzó.

