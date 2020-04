Critican a tres exministras de Evo que reprobaron la gestión Áñez en la lucha contra el Covid-19

Las exministras de Salud del gobierno de Evo Morales, Gabriela Montaño, Nila Heredia y Ariana Campero reprobaron, desde el exterior, la lucha contra el Covid-19 del Gobierno de Jeanine Añez y deploraron» el mal ejemplo de las autoridades» en el uso adecuado del barbijo y las medidas de protección, por lo que fueron blanco de críticas de los usuarios de redes sociales.

Montaño, desde Argentina donde actualmente vive, dijo este martes en su cuenta de Twiter: «Escuché la conferencia de prensa del Ministro de Salud (Marcelo Navajas) y hay preguntas que no tienen respuesta ¿Si hay proyecciones matemáticas del comportamiento de la pandemia en Bolivia (como él aseveró), con qué instrumentos técnicos de definirá la continuidad o no de la cuarentena?».

La extitular de Salud también cuestionó la realización de test. «¿Cuántas pruebas PCR se hicieron hasta hoy y cuántas pruebas se hacen en este momento por día?, ¿Cómo se cataloga a una persona como caso descartado?, ¿Cuándo funcionarán los 23 laboratorios GeneXpert que ya teníamos en el país y los 10 donados por PNUD?», escribió, cuestionando el plan que presentó esta semana el ministro de Salud Marcelo Navajas para combatir el coronavirus.

Otra de las exministras que reapareció fue Nila Heredia, quien fue entrevistada en radio Deseo por la activista María Galindo. La exautoridad de Salud criticó la militarización en Bolivia para controlar la epidemia.

«A veces, se usa la militarización no para el control de la epidemia, sino para utilizar el poder para controlar en otros niveles. Una cosa es militarizar y otra cosa es usar a las Fuerzas Armadas», afirmó Heredia desde Perú.

Asimismo, resaltó que lo que el Gobierno debería haber hecho es informar a la población sobre la enfermedad y eso se hubiese hecho a través de los médicos SAFCI y graduados de Cuba, que estaban en el primer nivel. «Pero lastimosamente el primer nivel está debilitado».

La exautoridad, que dirigió la cartera de Salud en dos oportunidades en el gobierno de Morales, también señaló que es el propio Gobierno que debería dar el ejemplo en el uso de barbijo y en el distanciamiento social. «Pero en la posesión del ministro de Salud (Marcelo Navajas) se muestra a gente sentada lado a lado y sin barbijo ¿Qué imagen se está mostrando?», dijo.

Desde Cuba, Ariana Campero dijo que «otro Ministro de Salud (refiriéndose a Navajas) usando mal el barbijo. En Arias, es algo frecuente. Esos barbijos podrían servir al personal de salud en vez de ser desperdiciados por el gabinete de Añez».

El la red Twitter, Campero escribió: «Si me leen, por el bien del país me permito sugerirle algo, hagan una adecuada vigilancia epidemiológica, en esencial aprovechar la cuarentena para romper la cadena de transmisión del Covid-19. Hagan búsqueda activa, Exploten la capacidad de Inlasa y Cenetrop al 100%».

Los usuarios de las redes criticaron la actitud de las tres exautoridades y les recordaron que cuando ellos estaban a cargo de la cartera de Salud no hicieron buena gestión ni realizaron acciones para que actualmente el sistema de salud tenga buenas condiciones para afrontar la pandemia.

Yovana Asturizaga, por ejemplo, le respondió a Montaño -también en Twitter-: «Imagino a 15 masistas reunidos toda la noche para lanzar las preguntas. No se preocupe, nuestra salud está en resguardo, por haber sido declarada (en cuarentena) a tiempo y no se requiere de su opinión porque en 14 años no hicieron nada».

Otro de los internautas, CarlosA. Guerre, opinó: «Creo que faltaron algunas preguntitas, exministra de Salud, ¿Cuántos hospitales bien equipados dejaron (…)?».

