Críticas al Gobierno por spot en el que el coronavirus habla

Varias críticas surgieron contra el Gobierno por el spot que difunde sobre el Covid-19, en el que el coronavirus habla y se dirige al receptor. Comunicadores y analistas tildaron al audiovisual de “impresentable” y aseguraron que el Estado debe generar confianza y no miedo en la población.

“El miedo es productivo a la hora de generar acción social y por lo tanto es persuasivo. En este caso particular, quien teme (al coronavirus) necesita información precisa respecto a las precauciones y prácticas que debe tomar para mitigar el riesgo. Pero ¿qué pasa cuando el miedo lo infunde el Gobierno, cuya misión general es estimular seguridad y certidumbre?”, sostuvo Rafael Loayza, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana.

El experto indicó que las “premisas narrativas” del spot se dirigen a quienes en realidad cumplen de forma disciplinada la cuarentena y sobre quienes podría pesar el sentimiento de culpa.

En el spot una voz, que simula ser la del coronavirus, asegura que no tiene piernas pero que gente irresponsable lo ayudó a cruzar el mundo. Además, la voz indica que dejó a nietos sin abuelos y a hijos sin madres, y que mató a gente sin hacer ninguna distinción. El audiovisual finaliza con el coronavirus dirigiéndose a quienes no siguen las medidas de bioseguridad y no le temen. “Soy el coronavirus, ya llegué a Bolivia y te voy a encontrar”, se escucha al final del material.

El analista político Marcelo Arequipa aseguró que el Estado debe generar confianza y no miedo. Mientras que Ángel Careaga criticó el spot por ser “impresentable”. “¿Quién está a cargo de estrategias de comunicación y producción en el ministerio de Comunicación? Háganle un favor y que vuelva a la universidad, este spot es impresentable, no es por ahí, qué pena”, tuiteó.

