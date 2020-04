Cuatro municipios entregan alimentos a familias que no se benefician con bonos

Los municipios de Guayaramerín (Beni), Monteagudo (Chuquisaca), Bermejo (Tarija) y Quillacollo (Cochabamba) determinaron recaudar fondos para adquirir alimentos y distribuir a las familias de bajos recursos que se ven impedidas de salir a realizar sus actividades laborales por la cuarentena, pero que además no se benefician con los bonos anunciados por el Gobierno nacional.

Alcaldes, concejales y funcionarios de los municipios comenzaron a reunirse en torno al objetivo de ayudar a las familias que no accederán a uno de los bonos.

El Gobierno central identificó a grupos vulnerables y destina 1.751 millones de bolivianos para beneficiar a más de 2 millones de familias, según detalló el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Pese a esta ayuda, quedan sectores que no acceden al beneficio, y los municipios, mientras trabajan en la reasignación de recursos, optan por recaudaciones internas de los sueldos de los funcionarios para llegar a ayudar con alimentos.

En Guayaramerín, en coordinación con la Gobernación de Beni, se alista la distribución de alimentos de primera necesidad para personas de escasos recursos económicos. En este sentido, las canastas tendrán alimentos no perecederos, principalmente.

La alcaldesa Helen Gorayeb anunció, además, la entrega de una canasta básica de alimentos. “Las familias en nuestro pueblo están conscientes de la enfermedad, por eso están resguardadas en sus casas, y nosotros, como autoridades, tenemos que apoyarlas con alimentos, ya que sus fuentes de trabajo diario están suspendidas por la emergencia sanitaria”, afirmó.

En el municipio de Monteagudo, Chuquisaca, se reasignaron unos recursos y se armaron canastas con un valor aproximado de 100 bolivianos.

El secretario de Desarrollo Humano, Omar Velásquez, explicó que, en base a los lineamientos que se tienen por la entrega de los bonos, los beneficiarios son las personas que no recibirán ese dinero.

“El equipo ha ido trabajando distintos parámetros. Sabemos que el beneficio del Gobierno central no se va a poder llegar a todas las personas. Personas adultas, con discapacidad, madres que no acceden al bono Juana Azurduy y que no tienen hijos en edad escolar”, detalló.

Asimismo, el alcalde de ese municipio, Ronald Aramayo, señaló que donará su sueldo para comprar más alimentos. Un monto aproximado de 6 mil bolivianos.

La entrega de las primeras canastas se realizó hoy en el área urbana y se tiene previsto que en próximos días se llegue a las áreas periféricas.

En esa localidad, el Concejo Municipal adelantó que reasignarán recursos del desayuno escolar.

Por su parte, el alcalde de Bermejo, Tarija, Delfor Burgos, señaló que donará su sueldo para la compra de alimentos y medicamentos que se entregarán a guarderías y lugares que requieran de los mismos.

La autoridad adelantó que de momento también no se cobran patentes, canchaje y otros aranceles por la venta de productos en los mercados. Además, analizan la posibilidad de otra ayuda con relación a los importes que emanen de los servicios básicos.

En el municipio de Quillacollo, Cochabamba, a iniciativa del alcalde suplente, Héctor Montaño, en esta jornada se repartieron 300 canastas básicas con arroz, azúcar, fideo, avena, huevos, aceite, sardina en lata, verduras y un pollo entero.

Montaño donó 10 mil bolivianos de su salario y, en una colecta con sus directores y secretarios, se recaudó más de 50 mil bolivianos. La ayuda llegó a personas de bajos recursos y otras en situación de calle.

En Trinidad, Beni, el alcalde Mario Suárez fue la primera autoridad en hacer conocer acerca de la donación de su sueldo. La autoridad entregó 17.911 bolivianos y señaló que con otros aportes esperan sumar más de medio millón de bolivianos para cubrir las necesidades de las familias más necesitadas.

La idea de Suárez también es entregar alimentos a quienes no accedan a los bonos entregados por el Gobierno central.

Otras iniciativas

En Mojocoya, ubicado en la parte norte del departamento de Chuquisaca, el Alcalde y los concejales donaron la totalidad de sus sueldos para la compra de insumos para la fumigación de centros de salud mercados, instituciones y lugares de concentración.

Por su parte, la Gobernación de Santa Cruz anunció este viernes la creación del Banco de Alimentos Solidario.

“Nuestro objetivo central es que ninguna familia pase hambre. Este banco es un esfuerzo de los tres niveles de gobierno, del sector privado y queremos apelar a la solidaridad de la ciudadanía”, señaló el gobernador Rubén Costas.

A través de varios mecanismos, con la ayuda de los supermercados e instituciones privadas, se espera reunir alimentos para ayudar a las familias que tengan dificultades para adquirir productos de primera necesidad.

Costas señaló que los municipios tienen la opción de destinar recursos del desayuno escolar para apoyar el propósito de juntar alimentos.

Finalmente, en esta jornada se hizo conocer acerca de la entrega de 4mil canastas con alimentos a los pobladores de la zona de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto. La dirigencia del club Always Ready destinó recursos para la compra de fideo, avena y azúcar. Los productos serán entregados desde el lunes a las personas registradas en las juntas vecinales del lugar.