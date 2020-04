David Paniagua:»No nos parece correcto que la única salida sea dejar sin sueldo a los futbolistas»»

El representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, declaró que está a la espera de la propuesta de los clubes para resolver el tema de los sueldos y agregó que no le parece justo que la única salida sea que los jugadores se queden sin cobrar.

«Sabemos que esto perjudicará a todos. Dejar en claro que no es que nos oponemos, lo que dijimos es que no nos parece correcto que la única salida sea dejar sin sueldo a los futbolistas cuando el sueldo es algo sagrado de los trabajadores», declaró Paniagua, quien espera la convocatoria de la dirigencia para hablar sobre este tema.

En el exterior los clubes han llegado a acuerdos con los jugadores para reducir los sueldos en diferentes porcentajes. Un ejemplo de esto sucedió con el Cruzeiro que consiguió un disminución del 25 por ciento en la planilla del equipo, de los dirigentes y de los administrativos.

Frente a esto Paniagua pidió colocarse dentro de la realidad del fútbol boliviano y recordó que:»Un futbolista acá gana mil o tres mil dólares, por decir un monto, y encima que vengan y te digan que por la pandemia perderá un porcentaje de marzo o abril cuando ni siquiera cobró enero ni febrero. Hay que buscar alternativas».

El torneo Apertura quedó colgado en la décimo segunda fecha, con 14 jornadas por disputarse. También fue cancelada la Copa América Argentina-Colombia 2020 que debía jugarse a mediados de este año y el inicio de las clasificatorias mundialistas Qatar 2022 fue diferido a otra fecha por confirmar a causa de la expansión del coronavirus.

«Lo que no están recibiendo ahora por la Copa América no quiere decir que está perdido, ahora no lo recibirán, pero cuando se normalice todo tendrá que regularizar el pago. Algo similar ocurre con los derechos de televisación que no se pierden, se retrasan y eso deberá explicar la dirigencia», dijo Paniagua.

El lunes el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tendrá una videoconferencia entre los integrantes y el martes será el turno de la División Profesional. De estos diálogos saldrá una propuesta que será analizada por la agremiación.