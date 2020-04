El Ministro de Gobierno considera que “políticos con la mente retorcida” pretenden dañar la gestión de la Policía Boliviana en la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En su intento de disipar supuestas reacciones en algunos policías, de los que se dice que no quieren salir a las calles debido al peligro de contraer COVID-19, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, salió al paso con una inusual frase: “Se están dejando meter caca en la cabeza”.

La misma autoridad, durante la entrega de 15.000 toneladas de alimentos en Cochabamba, dijo que escuchó rumores en sentido de que en la línea de frente a la pandemia hay solo policías de baja graduación. “Hay un comandante, hay un coronel (contagiado). ¿Por qué menciono esto? He escuchado por ahí a alguien decir que solamente los cabos están siendo infectados. No es cierto, no hagamos política con esto”, afirmó.

Murillo consideró que hay “políticos con la mente retorcida” que dañan la gestión de la Policía Boliviana en esta emergencia sanitaria. «Yo les pido a esos policías que se están dejando meter caca en la cabeza, que lo dejen de hacer, es un momento de hacer solidaridad, de trabajar por su pueblo”, protestó.

“En este momento, lo mejor que se ve en las calles son los policías, son las Fuerzas armadas, son los médicos”, insistió.

Hasta este lunes, 36 policías de distinta graduación fueron reportados como contagiados de COVID-19. Uno de ellos, Filomeno Choquehuanca, murió por la enfermedad el jueves 23.

Desde que se inició la cuarentena en el país a causa de la propagación del nuevo coronavirus, el 23 de marzo, los efectivos policiales se encargan de hacer cumplir las restricciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Fuente: La Razón