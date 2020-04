Del pedido de aplicar las «reglas para definir el título», «nunca jugaré en el Tigre» y «la payasada del payaso»

Campeones

viernes, 3 de abril de 2020 · 01:16

Paola Calle / La Paz

“Las reglas están claras y así se debe resolver el campeonato (para que The Strongest defina el título del Apertura)”, lanzó el volante del Tigre Wálter Veizaga, esta semana, y desató una polémica que llevó al guardameta y capitán de Wilstermann Arnaldo Giménez a responder “que le den el campeonato, así ya no lloran”. Esa declaración molestó a la dirigencia atigrada y estalló una disputa verbal.

En plena cuarentena sanitaria para evitar el contagio del coronavirus, Veizaga declaró que “unos están pidiendo que el otro campeonato próximo valga y sea acumulativo con este (Apertura), pero las reglas están claras y que se olviden que el Tigre es favorecido. Ya muchos campeonatos perdimos por callarnos y dar un paso atrás y otros se benefician de esto, las reglas están claras y así se debe resolver el campeonato (para que The Strongest defina el título). Qué casualidad que nuevamente nosotros estemos peleando el título y si se retoma el campeonato lo vamos a jugar, pero nosotros no trajimos esa enfermedad para paralizar el campeonato”.

La respuesta de Giménez apuntó al campeonato del torneo Clausura del 2018, cuando los atigrados quedaron segundos. “Qué lamentable que estén hablando de esto. La salud y las personas están primero. Y segundo ¿Qué se callaron? Si estuvieron pidiendo un partido extra el torneo pasado. Mejor denle el campeonato así ya no (emojis de llanto)”, escribió el portero aviador en sus redes sociales, con una captura de la versión de Veizaga.

Veizaga respondió al mensaje de Pipo y aseguró que nunca dio prioridad al campeonato. “Lamentablemente hay personas que no llegan a entender a lo que uno quiere llegar. ¡Qué pena! Nadie puso encima el campeonato sobre la salud de las personas, o tal vez lo hacen para buscar cámaras…”, escribió en Facebook, a ello Giménez replicó: “Aparte este personaje dice que quiero cámara. Deja de llorar y gana lo que tengas que ganar dignamente en cancha. Ya aburren con sus boludeces de siempre”. La última respuesta de Veizaga para el golero fue que “cada personaje que llega a Bolivia, soy el primero en querer jugar. Nos vemos en cancha (emojis de tres tigres)”, escribió el volante.

A las declaraciones de Veizaga se sumó el dirigente atigrado Ricardo Llano que aseguró que lo del guardameta es una payasada y que el volante del Tigre no es faltó el respeto a nadie.

“Walter creo que manifestó el sentir que tiene él, no creo que haya faltado el respeto a nadie, fue claro y sensato. Obviamente generó la payasada del payaso Giménez porque es un payaso el hombre este, el gran arquero que viene a perder el tiempo y a botarse durante gran parte de los partidos acá en La Paz. Es una payasada de un payaso y la reacción de un payaso que en este momento no tiene la posibilidad de mostrarse y tener espacio que quizá algún sector de la prensa le da al gran arquero paraguayo payaso Giménez”, manifestó Llano.

El portero volvió a responder a Llano a través de medios cochabambinos con duras declaraciones hacia la hinchada y la dirigencia atigrada. “No lo conozco (por Ricardo Llano) ni me interesa conocerlo ¿Te adelanto algo? Cada que termina el torneo me llaman para contratarme, el único equipo que no jugaría en el país, es el Tigre, que sigan llamando, que sigan insistiendo. Hace poco antes que empiece este torneo me llamaron. Cualquier cosa que hablen con Wilstermann, yo estoy muy feliz acá, es mi casa. En ese equipo no jugaría, aparte de tener unos hinchas maleducados, para mí son unos muertos”, enfatizó Giménez.

Llano negó que la directiva atigrada se contactó con el guardameta y que en su plantel tienen al mejor arquero, Daniel Vaca. “¡Jamás te llamé, jamás nos interesó contar contigo! Tenemos al mejor arquero nacional, ese que tapa penales, Daniel Vaca ¿Lo ubicas verdad? Para estar aquí te falta mucho”, rebatió el dirigente del Tigre.

Giménez tomó la respuesta con humor y publicó una foto de él como payaso y escribió “Ya sé que hacer cuando deje el fútbol (emoji de payaso y risa) Y ese tal Llano ¿Quién es? Seguro ustedes ganaron la final en Sucre con tu arquero tapa penales. A mí me llaman gente con peso de verdad. No pelagatos que se creen importantes”, concluyó.

